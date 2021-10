GMC Sierra Pickup (2022) Premiere Das Dickschiff bekommt einen neuen Look

Schon im Sommer hatte General Motors den neuen Sierra für das Modelljahr 2022 vorfahren lassen: Stark getarnt diente der Fullsize-Truck als Hauptfigur in einem Demonstrationsvideo, mit dem der US-Hersteller ein neues System zum autonomen Fahren mit Anhängern vorgestellt hat (siehe Video unten).

Nun steht die Premiere des großen Pickup, ein enger Verwandter des Chevrolet Silverado, unmittelbar bevor. In einem ersten Teaserbild zeigt GMC vor allem die neue Scheinwerfer-Signatur, aber auch ein geändertes Design von Stoßfänger und Kühlergrill.

Im Video: GM Super Cruise-System

Zu erwarten ist bei der Premiere neben einer aufgefrischten Optik auch die Einführung etlicher neuer Assistenz- und Komfort-Features. So hatte GMC bereits im Vorfeld den selbstbewussten Anspruch verkündet, der neue Sierra Denali werde in seiner Klasse der fortschrittlichste und komfortabelste Pickup werden. Die Premierenfeier hat GMC für nach unserer Zeit 01:00 Uhr am Freitag angekündigt. Bis dahin zeigen wir Ihnen in der Bildergalerie das aktuelle Modell.

Umfrage Für welches Fullsize-SUV aus dem GM-Konzern schlägt Ihr Herz? 3355 Mal abgestimmt Chevrolet Tahoe und Suburban GMC Yukon und Yukon XL Cadillac Escalade mehr lesen

Fazit

Am Freitag, 22.10 (nach deutscher Ortszeit) feiert der neue GMC Sierra Pickup Premiere. Laut GMC soll das neue Modell der fortschrittlichste und komfortabelste Truck seiner Klasse werden.