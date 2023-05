Honda erwägt neuen Sportwagen S2000-Nachfolger zum 75. Geburtstag

Der japanische Auto- und Motorradhersteller Honda feiert 2023 seinen 75. Geburtstag und beschert dazu den Sportwagenfans möglicherweise ein neues Spielzeug. Zwar setzt Honda mit seinen Modellen überwiegend auf den Massenmarkt, die Japaner wollen aber auch die echten Autofans nicht aus dem Fokus verlieren.

Zweisitzer mit E-Antrieb

Tom Gardner, Honda Europa Vizepräsident, erklärte gegenüber der britischen Autocar, wie erfreut der japanische Autobauer über die vielen positiven Reaktionen auf den neuen Civic Type R ist. Leistung und Performance sind ein wichtiger Teil der Marke Honda. Dann folgte der Hinweis auf das bevorstehende Markenjubiläum mit dem Sidekick auf den Honda S2000, den die Japaner zum 50. Geburtstag der Marke eingeführt hatten. Auf ein konkretes neues Modell wollte sich Gardner aber nicht festlegen.

Eine Neuauflage des S2000 wurde schon mehrfach kolportiert. Bereits 2017 äußerte der damalige Honda-CEO Takahiro Hachigo großes Interesse an der Möglichkeit, den legendären Roadster von 1999 neu aufzulegen. Bei entsprechender Nachfrage könne Honda schnell so ein Modell entwickeln. Passiert ist in dieser Richtung bislang allerdings nichts.

Nach dem Aus des NSX, der zuletzt unter dem Label der Honda-Nobeltochter Acura gesegelt ist, muss allein der neue Civic Type R die sportliche Fahne bei den Japanern hochhalten. Für den Mittelmotorsportwagen NSX hatten die Japaner bereits einen rein elektrisch angetriebenen Nachfolger in Aussicht gestellt. Das von Gardner angedeutete Modell könnte aber in eine andere Richtung gehen, wobei auch hier ein Elektroantrieb als gesetzt gelten dürfte. Dem neuen Sportwagen könnte so die Rolle zufallen, das Type R-Label ins Elektrozeitalter zu transferieren.

Honda Honda hat im April 2023 zwei Elektro-Sportwagen angekündigt.

Weitere Hinweise auf den Elektro-Sportwagen gab es bereits im April 2023, als die Japaner ihre Roadmap für die elektrische Zukunft ausgerollt hatten. Gezeigt wurden mit einem Teaserbild zwei Elektro-Sportler. Einer mit einem klassischen "Mittelmotor"-Layout, das zweite Modell zeigte sich unter der Plane, aber mit einer langen vorderen Haube und einem weit nach hinten versetzen Passagierabteil. Hier ergeben sich Assoziationen zum oben genannten S2000.

Fazit

Bei Honda mehren sich wieder die Gerüchte zu einem S2000-Nachfolger. Der könnte noch 2023 zum 75. Geburtstag der Marke kommen. Der erste S2000 kam schließlich zum 50. Geburtstag. Statt Hochdrehzahl-Verbrenner dürfte aber ein Elektroantrieb zum Einsatz kommen.