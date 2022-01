Erlkönig Lamborghini Huracan Sterrato Offroad-Sonderserie zum Abschied

Der Lamborghini Huracan wird uns in seiner aktuellen Form noch zwei Jahre begleiten, für 2024 hat Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann den Nachfolger bereits angekündigt. Wie schon beim Aventador, dessen Nachfolger bereits 2023 bereitsteht, bereitet Lamborghini offensichtlich noch spezielle Sonderserien zum Abschied vor.

Gelände-Sportwagen in Kleinserie

Erste Hinweise lieferten bereits im November 2021 beim europäischen Patentamt eingetragene neue Modellnamen. Die Modellbezeichnung Huracan Sterrato haben sich die Italiener Ende Oktober 2021 schützen lassen. Sterrato – steht im Italienischen für Gelände – deutet auf eine Offroad-Variante des V10-Sportlers hin. Wie die aussehen könnte, hat bereits eine entsprechend benannte Studie aus dem Sommer 2019 gezeigt. Ein Huracan mit dicken Kotflügelbacken, Offroadreifen, mehr Bodenfreiheit und Zusatzscheinwerfern. Schon nach der Präsentation der Studie waren Gerüchte über eine Sonderserie aufgetaucht. Damals war die Rede von 500 Autos zu einem Stückpreis von rund 240.000 Euro. Die speziellen Anbauteile sollten im 3D-Druckverfahren hergestellt werden. Mit der Patentanmeldung verdichteten sich die Gerüchte von einer Sonderserie. Mit dem jetzt erwischten Erlkönig ist klar – der Huracan Sterrato kommt tatsächlich.

Und der scheint sich gar nicht so weit von der Studie zu entfernen. Klar zu erkennen die die erhöhte Bodenfreiheit am Prototypen. Auf dem Dach trägt der Erlkönig die an der Studie bereits gezeigte Dachreling. Dazwischen erhebt sich ein zentraler Ansaugluftschnorchel, der auf schmutzigem Terrain dem V10 saubere Luft zuführen soll. Der LED-Lichtbalken auf der vorderen Haube ist bislang nur provisorisch montiert. Hier hatte die Studie zwei fest installierte LED-Spots zu bieten. Was ebenfalls noch fehlt sind die Radlaufverbreiterungen sowie die breiteren Schwellerverkleidungen. Da der Erlkönig noch auf Serienrädern mit Straßenbereifung steht, dürfte hier noch ein Upgrade folgen. Bereits erprobt werden Unterfahrschutzelemente an der Front.

Fazit

Lamborghini plant den Huracan mit einer Reihe von Sonderserien zu verabschieden. Der Sterrato kommt als Offroadvariante des Sportwagens und bleibt dabei nah an der Studie von 2019.