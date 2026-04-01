Lynk & Co 7 GT: China-Kombi mit PHEV-Antrieb

Bereits im Mai 2024 hatte Lynk & Co auf dem chinesischen Markt die Limousine 07 EM-P eingeführt. Schon damals wurde über eine Kombi-Variante gemunkelt. Im März wurde der Kombi dann bei Testfahrten gesichtet, im April bestätigte Lynk & Co, dass der Kombi kommen wird, und zwar unter dem Namen 7 GT.

In China soll der 7 GT demnächst vorgestellt und dann auch gleich in den Markt eingeführt werden. Später soll der Lynk & Co 7 GT auch internationale Kunden, auch die in Europa, erreichen. Der Lynk & Co 7 GT leitet sich nicht nur von der 07 EM-P Limousine ab, er ähnelt auch stark dem seit Anfang 2026 auch in Europa angebotenen Zeekr 7 GT – und das nicht nur dem Namen nach.

PHEV mit über 400 PS Beide Fahrzeuge wurden Zeekr Technology, einem Unternehmen der Geely-Gruppe, entwickelt. Sie scheinen dasselbe Marktsegment zu bedienen, bieten aber unterschiedliche Antriebsvarianten. Während der Zeekr ein reines Elektroauto ist, setzt der Lynk & Co 7 GT auf einen PHEV-Antrieb. Konkrete Daten nennt Lynk noch nicht, mögliche Eckdaten liefert aber der Blick auf die verwandte Limousine. Dort arbeitet ein 163 PS starke 1,5-Liter-Turbobenziner mit einem 180 kW (245 PS) starken Elektromotor zusammen. Die Systemleistung liegt bei 408 PS und 615 Nm. Energie liefert eine 19 kWh große Batterie.

Mehr Shooting Brake als Kombi Mit einer Länge von rund 4,85 Meter, einer Breite von 1,90 Meter und einer Höhe von 1,48 Meter sowie einem Radstand von 2.843 Millimetern ist der Lynk & Co 7 GT etwas größer als ein aktueller Audi A5. Die erwischten Prototypen zeigen die optisch enge Verwandtschaft zur Limousine. Bis zur B-Säule scheinen beide Karosserievarianten identisch zu sein.

Auch der Kombi trägt die geteilten Scheinwerfer mit F-förmigem Tagfahrlicht und einem großen Lufteinlass. Hinzu kommen die rahmenlosen Seitenscheiben sowie die versenkten Türgriffe. Im Heckbereich zeigt der 7 GT eine höhere Linienführung wie die Fließheckversion. Dabei setzt der 7 GT nicht auf maximales Ladevolumen, sondern auf ein elegantes Shooting Brake-Heck. Über der Heckscheibe verlängert ein Dachkantenspoiler die Linie. Gezeichnet wurde der 7 GT übrigens in Göteborg, wo der Autobauer auch seinen Stammsitz hat.