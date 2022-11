Mazda CX-90 Top-SUV mit neuem Sechszylinder

Mazda präsentiert Anfang 2023 den neuen CX-90. Der SUV könnte seine Messe-Premiere auf der CES in Las Vegas feiern.

Ein erster Teaser-Bild zeigt ein Design-Element hinter dem vorderen Kotflügel, das den Schriftzug "Inline 6" trägt. Der CX-90 ist somit das erste Modell der Japaner, der mit dem neuen 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Turbo als Skyactive-X-Benziner mit Kompressionszündung (SPCCI-Verbrennung; Spark Controlled Compression Ignition) ausgerüstet ist. Dieser kommt mit 48-Volt-Hybrid-System daher.

Mazda CX-90 auch mit Vierzylinder-PHEV?

Als weitere Motorisierung könnte der große SUV auch noch den Antriebsstrang aus dem in Europa angebotenen CX-60 erhalten. Dieser koppelt einen 2,5-Liter-Reihenvierzylinder-Turbo an einen E-Motor und stellt 327 System-PS zur Verfügung.

Das Modell basiert auf der "Large Architecture"-(Große Architektur)-Plattform. Diese Plattform ist für Hinterradantrieb mit längs eingebauten Motoren und wahlweise den I-Active-Allrad ausgelegt. Vermutlich ist der Allradantrieb beim CX-90 Standard, schließlich ist das Modell die Top-Baureihe bei Mazda.

Im Gegensatz zu den EU-Crossovern auf der Small-Plattform zeichnen sich die Modelle auf der Large-Plattform unter anderen durch eine größere Breite aus.

Bleibt der CX-9 im Programm?

Optisch orientiert sich der neue CX-90 am aktuellen Mazda-Design. Entsprechend zeigt sich die Front mit einem hohen Grill und schmalen flankierenden Scheinwerfern. Die Fahrgastzelle wirkt zurückversetzt, die Überhänge sind kurz, die Seitenansicht prägen ausgestellte Radhäuser. Am Heck zeigen sich niedrige Leuchten, die weit in die Heckklappe reichen, sowie eine Schürze mit farblich abgesetztem Diffusor.

Fraglich ist noch, ob der CX-90 den CX-9 im Modellportfolio ersetzen wird oder beide Modelle parallel angeboten werden. Der Einstiegspreis dürfte bei rund 40.000 US-Dollar liegen. Kurz nach dem Debüt folgt noch der CX-70 mit zwei Sitzreihen. Beide SUV werden in den USA und in ausgewählten Nicht-EU-Länder auf den Markt kommen.

Fazit

Mazda präsentiert Anfang 2023 den neuen SUV CX-90. Das Modell mit drei Sitzreihen ist vornehmlich für den US-amerikanischen Markt vorgesehen und wird später noch von einem CX-70 mit nur zwei Sitzreihen ergänzt. Beide SUV stehen auf der Large-Plattform, die für Hinterradantrieb, optional für Allrad sowie für längs eingebaute Motoren ausgelegt ist. Im CX-90 gibt es erstmals den neuen 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Turbo-Benziner.