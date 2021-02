Erlkönig Mercedes-AMG C43 Limousine und T-Modell Kleiner AMG mit 390-PS-Vierzylinder und E-Turbo

Auch in der nächsten Modellgeneration bekommt die Mercedes C-Klasse wieder ein AMG-Basismodell. Das trägt den neuen Turbo-Vierzylinder M 254.

Wenn Mercedes 2021 die neue Mercedes C-Klasse mit dem Kürzel W206 vorstellt, beginnt auch für die AMG-Fans dieser Baureihe ein neues Zeitalter – das des Vierzylinders. Zumindest beim AMG-Einstiegsmodell: Aktuell trägt der C43 AMG noch einen Dreiliter-V6 mit Biturboaufladung in Kombination mit Allradantrieb. Der bringt es 390 PS und 520 Nm Drehmoment

Turbo-Vierer aus der A-Klasse

Beim Wechsel auf den W206 entfallen zwei Zylinder entfallen. Unter die Motorhaube des kleinen AMG-Modells der C-Klasse schlüpft dann nicht der aus dem A 45 AMG bekannte M139-Vierzylindermotor mit Turboaufladung und zwei Litern Hubraum in den zwei Leistungsvarianten 387 PS/480 Nm und 421 PS/500 Nm.

Stattdessen ist der brandneue Vierzylinder M 256 am Start, der erstmals im E-Klasse-Facelift Einzug hält. Der Zweiliter wird im C43 von einem ISG-48-Volt-Startergenerator mit 20 PS und dem neuen AMG E-Turbo unterstützt. Im Vergleich zum M254-Serienaggregat mit 272 bzw. 313 PS machen sich im Einstiegs-AMG der C-Klasse 390 PS breit. Ob dann aus dem C43 ein C53 wird, ist noch nicht sicher. Fix ist indes: Neben der Limousine gibt es auch den Kombi als C43 T-Modell.

Nun erwischte Erlkönig geben zumindest schon mal einen ersten Ausblick auf die Optik des kommenden kleinen AMG. Neben den obligatorischen Schürzen mit großen Lufteinlässen und Spoilerelementen trägt der Prototyp eine Vierrohr-Abgasanlage mit Doppelrohren auf beiden Seiten. Hinter den Leichtmetallfelgen in typischer AMG-Optik sind zudem spezifische Bremskomponenten zu erkennen.

Stefan Baldauf

Im Innenraum tragen die C43 das überarbeitete MBUX-Infotainmentsystem mit einem großen Display in der Mittelkonsole. In den AMG-Versionen dürfte der Mega-Screen dann auch serienmäßig sein. Wichtig für die Kombiversion: Das Kofferraumvolumen legt um ein paar Liter zu. Darüber hinaus wird die neue C-Klasse vom Typ W206 noch von zahlreichen weiteren Neuheiten profitieren, die wir in diesem Artikel zur neuen Mercedes C-Klasse zusammengefasst haben