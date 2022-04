Mercedes-AMG SL 43 SL-Einstieg mit Vierzylinder

In diesem Artikel: Motor

Getriebe

Fahrwerk

Fahrprogramme

Exterieur

Interieur

Preise

Fazit

Schließlich arbeitete im 190 SL der Baureihe W 121 ein 1,9-Liter-Benziner mit vier Töpfen, der damals 105 PS leistete. 60 Jahre später tritt also der moderne SL ebenfalls mit einem Reihenvierzylinder unter der Haube an.

Motor

Genauer mit dem M139, der mit zwei Litern Hubraum inklusive Riemen-getriebenem Startergenerator (RSG), 48-Volt-Bordnetz und neuem elektrischen AMG E-Turbo 381 PS zuzüglich 14 Booster-PS bereitstellt. Das maximale Drehmoment liegt bei 480 Nm. Der Vierzylinder ist bereits in den Kompaktmodellen quer eingebaut ohne den elektrischen Turbolader im Einsatz. Im SL 43 wird er in Längsrichtung verbaut und erhält den von der Formel 1 abgeleiteten E-Turbo.

Direkt auf der Welle des Turboladers – zwischen dem Turbinenrad auf der Abgasseite und dem Verdichterrad auf der Frischluftseite – ist ein rund vier Zentimeter schmaler Elektromotor integriert. Dieser treibt elektronisch gesteuert die Welle des Turboladers direkt an und beschleunigt damit das Verdichterrad, bevor der Abgasstrom konventionell den Antrieb übernimmt. Damit soll das Ansprechverhalten vom Leerlauf über den gesamten Drehzahlbereich hinweg verbessert werden. Zusätzlich ist ein höheres Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen möglich. Der Turbolader arbeitet mit bis zu 170.000/min.

Technische Daten Mercedes-AMG SL 43 Mercedes-AMG SL 43 Motor Zylinderzahl/-anordnung 4/R Hubraum (ccm) 1.991 Leistung (kW/PS) 280/381 bei /min. 6.750 Zusätzliche Boost-Leistung (kW/PS) 10/14 Drehmoment (Nm) 480 bei /min. 3.250 - 5.000 Kraftübertragung Antrieb Hinterradantrieb Getriebe AMG Speedshift 9G Fahrleistungen, Verbrauch, Emissionen Beschleunigung 0-100 km/h (s) 4,9 Höchstgeschwindigkeit (km/h) 275 (elektronisch abgeregelt) Kraftstoffverbrauch kombiniert WLTP (l/100 km) 9,4 - 8,9 CO2-Emissionen kombiniert WLTP (g/km) 214 - 201 Maße und Gewichte Radstand (mm) 2.700 Spurweite vorne/hinten (mm) 1.665 / 1.629 Länge/Höhe/Breite (mm) 4.705 / 1.359 / 1.915 Wendekreis (m) 12,84 Kofferraumvolumen (l) 213 - 240 Gewicht fahrfertig nach EG (kg) 1.810 Zuladung (kg) 335 Felgen vorn: 9,5 J x 19; hinten: 11 J x 19 Reifen vorn: 255/45 ZR 19; hinten: 285/40 ZR 19

Getriebe

Die Kraftübertragung ausschließlich auf die Hinterräder übernimmt das "AMG Speedshift MCT 9G Getriebe" (MCT = Multi-Clutch Transmission). Eine nasse Anfahrkupplung ersetzt den Drehmomentwandler. Sie reduziert das Gewicht des Modells und soll für ein besseres Ansprechverhalten besonders beim Spurt und bei Lastwechseln sorgen. In den Fahrprogrammen "Sport" und "Sport+" gibt es eine Zwischengasfunktion, sowie im Modus "Race Start" einen Spurt-Assistenten.

Fahrwerk

Der 43er ist ähnlich wie das 55er-Modell mit dem "AMG Ride Control"-Stahlfederfahrwerk mit optional verfügbarer adaptiver Verstelldämpfung ausgerüstet. Erstmals ist eine Raumlenker-Vorderachse mit fünf Lenkern, die komplett innerhalb der Felge angeordnet sind, an Bord. Ebenfalls gegen Aufpreis bietet Mercedes-AMG die Hinterachslenkung an.

Fahrprogramme

Der Fahrer oder die Fahrerin können aus den fünf Fahrprogrammen "Glätte", "Comfort", "Sport", "Sport +" und "Individual" wählen. Als Option gibt es noch die im "AMG Dynamic Plus"-Paket enthaltene "Race"-Funktion. Dazu verfügt der SL 43 noch über die Fahrdynamikregelung "AMG Dynamics", bei der die Funktionen des ESP für eine verbesserte Kurvenfahrt erweitert wurden.

Exterieur

Optisch ist der AMG SL 43 deutlich weniger markant gezeichnet als die Top-Modelle 55 4-Matic (476 PS) und 63 4-Matic (585 PS) mit V8-Motoren. Der Roadster trägt an der Front einen weniger auffälligen Grill und neu gestaltete Inlays in der Schürze sowie am Heck einen einfacher gestalteten Abschluss mit je zwei runden doppelflutigen Auspuffendrohren. Das typische Karosserielayout bleibt natürlich mit den kurzen Überhängen und der langen Motorhaube erhalten. Ab Werk verbaut AMG 19 Zoll große Leichtmetallfelgen, gegen Extra-Euros gibt es auch noch aerodynamisch optimierte 20 und 21 Zöller. Sie sind von den Achtzylinder-Modellen bekannt.

Apropos Aerodynamik. Der 43er-SL verfügt ebenfalls über die aktive Luftregelung "Airpanel" die über horizontale Lamellen im oberen Lufteinlass den Luftstrom elektronisch steuert. Dazu verbaut Mercedes noch einen integrierten und ab 80 km/h ausfahrbaren Heckspoiler. In einem optionalen Aerodynamik-Paket sind größere Flics an den Stoßfängern und ein größerer Heckdiffusor enthalten.

Wie bei seinen größeren Brüdern kommt auch der SL 43 mit dem elektrischen Stoffverdeck daher, das sich in rund 15 Sekunden öffnet bzw. schließt – bis zu einem Tempo von 60 km/h.

Den SL 43 bietet AMG in zwölf Lackfarben und drei Dachfarben an. Zudem stehen drei Exterieur-Pakete zur Auswahl:

AMG Chrom-Paket Exterieur: Hochglanzchrom an der Frontschürze, der Seitenschwellerverkleidung sowie am Heck.

AMG Night-Paket: Exterieur-Elemente in Hochglanzschwarz und abgedunkelte Endrohrblenden. Im AMG Night-Paket II sind weitere Elemente in Hochglanzschwarz ausgeführt. U.a. Kühlerverkleidung, Typografie und Mercedes-Stern am Heck.

AMG Carbon-Paket Exterieur: Leichtbau-Komponenten aus Kohlefaser unter anderem Frontsplitter und die Flics sowie die Zierleiste in der Längsträgerverkleidung. Dazu Endrohrblenden in Hochglanzschwarz sowie die Zierleiste im Diffusor in Carbon oder in Hochglanzschwarz.

Interieur

Im SL 43 ist das digitale Cockpit mit unterschiedlichen Anzeigenstilen verbaut, davor prangt das unten abgeflachte Dreispeichen-Sportlenkrad mit den bekannten Satelliten-Bedienungen und Schaltpaddels. Die Turbinen-Luftströmer sind so bekannt wie der große neigbare Bildschirm in der Mittelkonsole. Das Infotainmentsystem MBUX der neuesten Generation mit AMG-spezifischen Inhalten und Anzeigen ist ebenfalls an Bord, wie die elektrisch und manuell einstellbaren Sitze mit Ledernachbildung und Stoff. Gegen Aufpreis sind verschiedene Leder-Arten verfügbar – außerdem bietet AMG noch zwei weitere Sportsitz-Modelle an.

Mercedes Der hochauflösende 12,3-Zoll-LCD-Screen des Kombiinstruments ist nicht freistehend konzipiert, sondern in ein "Visier" integriert, das Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung verhindern soll.

Preise

Die V8-Modelle stehen in der Preisliste ab 158.240 Euro bzw. 187.098 Euro Euro. Die Preisrange für den Mercedes-AMG SL 43 dürfte bei unter 130.000 Euro beginnen. Der Bestellstart ist noch nicht bekannt.

Fazit

Mercedes-AMG bietet mit dem SL 43 eine Einsteigsversion in die SL-Welt an. Der kleine Roadster kommt mit dem per E-Turbo aufgeladenen Vierzylinder an den Start und ist preislich deutlich unter den beiden V8-Modellen positioniert.