Mercedes E-Klasse Night Edition Üppig bestückt und schwarz akzentuiert

Ende 2022 steht für die aktuelle Mercedes E-Klasse die Wachablösung an. Limousine und T-Modell kommen 2023 in einer neuen Modellgeneration, Coupé und Cabrio gehen zusammen mit den Pendants der C-Klasse in der neuen CLE-Familie auf. Wer sich jetzt noch eine ganz besondere E-Klasse konfigurieren möchte, kann zum neuen Night Edition-Paket greifen, das für alle Karosserievarianten und in Kombination mit allen Motoren – außer AMG – sowie in Verbindung mit sämtlichen Außenlackierungen zu haben ist.

Mehr schwarze Elemente

Die Night Edition-Sondermodelle bauen auf der AMG Line und dem Night Paket auf. Zum Paket-Inhalt zählen der Diamantgrill mit Pins in Schwarz, eine Night Edition-Plakette auf dem Kotflügel, schwarze Auspuffendrohrblenden und AMG-Leichtmetallräder in Schwarz hochglänzend, zum Teil mit ebenfalls hochglänzendem Felgenhorn. Bei Limousine und T-Modell ist zudem das Heckdeckelzierteil in Schwarz hochglänzend ausgeführt.

Dunkle Elemente setzen auch im Innenraum Akzente. Mit an Bord ist so das AMG Line Interieur mit schwarzem Dachhimmel, die Instrumententafel ist mit Kunstleder plus Ziernaht bezogen. Ein Kunstleder/Microfaser-Mix spannt sich über die Sitze. Auf Wunsch sind auch echte Nappa-Leder-Bezüge zu haben. Flankierend kombiniert Mercedes Zierelemente in Aluminium/Metallic dunkel mit einer Mittelkonsole in Holz Esche schwarz offenporig. Auf dieser sitzt eine weitere Night Edition-Plakette aus poliertem Aluminium mit hochglanzschwarzem Schriftzug. Beleuchtete Einstiegsleisten mit Mercedes-Schriftzug und Fußmatten mit Night Edition‑Stickerei sowie Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer vervollständigen die Ausstattung.

Die Night Edition-Pakete für Coupé und Cabrio können ab sofort geordert werden, die für die Limousine und das T-Modell sind ab dem 17. Mai 2022 verfügbar. Ausgeliefert werden die Sondermodelle dann ab Mitte Juli 2022. Der Aufpreis für das Night Edition-Paket beträgt je nach gewählter Karosserie- und Antriebsvariante zwischen 5.296 und 9.223 Euro.

Umfrage 11025 Mal abgestimmt Sind Sondermodelle für Sie beim Autokauf attraktiv? Nein, stelle mir meine Ausstattung selbst zusammen! Ja, der Preisvorteil ist oft hoch! mehr lesen

Fazit

Zu Aufpreisen von rund 5.300 bis 9.200 Euro bestückt Mercedes seine E-Klasse-Modelle mit zahlreichen schwarzen Ausstattungselementen und nennt das Paket dann Night Edition. Vor dem Karriere-Ende bekommt die E-Klasse so nochmal einen neuen Haben-Will-Schub. Aber wir sind uns sicher, dass auch noch eine Last Edition folgen wird.