Moab Easter Jeep Safari Concept-Cars 2023 Elektro-Wrangler beim größten Jeep-Treffen der Welt

Jeep bringt wieder Konzeptautos auf die Moab Easter Jeep Safari. Das riesige Markentreffen in Utah findet an Ostern mit spektakulären Showcars statt.

Die alljährliche Moab Easter Jeep-Safari im Mormonenstaat Utah ist ein von Jeep gern besuchtes Markenevent. Das seit inzwischen 57 Jahren stattfindende Treffen von Jeep-Fans in der atemberaubenden Landschaft am Colorado River nutzt die Marke traditionell, um mit außergewöhnlichen Konzeptautos für sich zu werben. Und stets wird bereits im Vorfeld viel Geheimniskrämerei betrieben, als stünde die Neuerfindung des Automobils vor der Tür.

Größtes Jeep-Treffen der Welt

Diese Tradition behält Jeep auch 2023 bei und versorgt uns bis zum Start der diesjährigen Jeep-Safari am 1. April mit Häppchen zu den kommenden Showcars, die dort präsentiert werden. Den Anfang macht ein verfremdetes Detail eines Jeep Wrangler mit "tube doors", also luftigen Gitter-Türen. Der blau umrandete Typschriftzug des Wrangler Rubicon legt nahe, dass es sich hierbei um ein elektrifiziertes Modell handelt.

Jeep Premiere auf der Easter Jeep Safari 2021: Der erste "Magneto", ein elektrisch angetriebener Jeep Wrangler.

Rein elektrisch angetriebene Wrangler hatte die Marke bereits auf den letzten beiden Jeep Safaris gezeigt (Magneto 1 und 2), das Thema bleibt also gesetzt. Interessant wird es neben den kommenden Konzeptautos vor allem sein, ob Jeep auch die angekündigten Elektro-Baureihen vor Publikum zeigt, gerade der kommende Jeep Recon wäre für die Easter Jeep Safari eine Idealbesetzung.

Bis zur endgültigen Enthüllung der Showcars zum Start der Easter Jeep Safari zeigen wir Ihnen in der Bildergalerie die Konzeptautos der letzten Ausgabe, die sind auf jeden Fall hübscher anzusehen als eine Computergrafik.

Fazit

Das weltweit größte Treffen von Jeep-Fans nutzt die Marke seit vielen Jahren zur Präsentation mal mehr und mal weniger aufregender Showcars (unter diesem Link finden Sie eine Menge davon), das bleibt auch 2023 so. Vom 1. bis 9. April findet das Spektakel vor der Traumkulisse der "Red Rocks" in Moab/Utah statt. Bei den neuen Konzeptautos von Jeep steht einmal mehr das Thema Elektroantrieb im Fokus. Nähere Details zu den einzelnen Fahrzeugen werden in den kommenden Tagen folgen.