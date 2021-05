Morgan Plus 4 und Plus 6: Modellpflege für 2022

Morgan Plus 4 und Plus 6 Dezente Upgrades zum Modelljahr 2022

Mit kleineren technischen und optischen Updates schickt der britische Autobauer Morgan seine beiden Roadster Plus 4 und Plus 6 ins Modelljahr 2022.

Gestützt auf zahlreiche Kundenwünsche hat Morgan seine Roadster-Modelle zum Modelljahr 2022 angepasst. Die Änderungen betreffen alle ab sofort bestellten Fahrzeuge.

Modifizierte Motorhaube

Angeführt wird die Modellpflege durch eine neu gestaltete Motorhaube. Die ruht auf einem leicht modifizierten Rahmen, bietet eine besseren Anschluss an das Passagierabteil, ein neues Dichtungs- und Geräuschdämmpaket und lässt sich durch neue Scharniere und Schlösser auch leichter bedienen. Dezent angepasst wurde auch das Morgan-Wing-Emblem.

Morgan Nach über einem Jahrzehnt hat Morgan das Wing-Logo wieder einmal dezent modifiziert.

Die Front der Plus-Modelle kennzeichnet ein modifizierter unterer Lufteinlass, der mit einem schwarzen Gitter versehen ist. Neu im Angebot ist auch eine Sportabgasanlage mit Klappensteuerung, die mit verschiedenen Endrohrvarianten kombiniert werden kann.

Neue Sitze verbessern den Komfort

Für mehr Komfort und Seitenhalt sollen neu gepolsterte Sitze mit einstellbarer Lordosenstütze sorgen. Der Plus 4 kommt serienmäßig mit Komfort-Gestühl, der Plus 6 mit Komfort-Plus-Sitzen. Der Morgan Plus 6 erhält Komfort-Plus-Sitze mit zusätzlich pneumatisch einstellbaren Seitenwangen und verbesserter Oberschenkelauflage. Neu an Bord ist ein abschließbares Staufach im Bereich hinter den Sitzen. Zu den weiteren neuen Features zählen weitere LED-Innenleuchten, eine USB-Ladesteckdose sowie eine Coming-Home-Lichtfunktion.

Preise für den neuen Modelljahrgang nennt Morgan noch nicht.

Fazit

Mit dezenten Verbesserungen greift Morgan Kundenwünsche auf. Alle Modifikationen greifen ab sofort. Die Veränderungen fallen insgesamt allerdings dezent aus.