Nissan kündigt nächsten Navara an: Neuer Pick-up in den Startlöchern

Nach mehr als einem Jahrzehnt steht bei Nissan eine neue Generation des Navara vor dem Start. Der Mittelklasse-Pick-up, der in vielen Märkten eine feste Größe ist, soll am 19. November seine Weltpremiere feiern. Mit einem Teaser-Video (siehe unten) ermöglicht Nissan einen ersten Aufschluss über das Design und die enge Verwandtschaft mit dem aktuellen Mitsubishi Triton, der als technischer Zwilling gilt. Beide Modelle entstehen im Rahmen einer gemeinsamen Entwicklungskooperation, die auf eine effizientere Nutzung von Plattformen und Produktionskapazitäten abzielt.

Co-Produktion mit Mitsubishi Wie die (stark abgedunkelten) Fahrszenen im Video zeigen, teilt der neue Navara zahlreiche Karosserieteile mit dem Triton, darunter Türen, Radläufe und die Grundstruktur der Kabine. Unterschiede gibt es vor allem an Front und Heck, wo Nissan eine eigene Designsprache umsetzt. Der Navara trägt eine neu interpretierte Version des markentypischen V-Motion-Grills und zweigeteilte LED-Tagfahrlichter, die sich an früheren Modellgenerationen orientieren. Auch das Heck erhält eine eigene Lichtsignatur und eine überarbeitete Heckklappe. Der Innenraum dürfte weitgehend dem Triton entsprechen, wobei Details wie Lenkrad, Infotainmentsystem und Teile der Innenausstattung Nissan-spezifisch gestaltet werden dürften.

Unter dem Blech soll der neue Navara auf das technische Konzept des Mitsubishi Triton zurückgreifen. Dazu gehört ein 2,4-Liter-Biturbo-Dieselmotor mit rund 150 kW Leistung und 470 Nm Drehmoment. Das Fahrwerk nutzt vermutlich hinten wieder Blattfedern, nachdem die bisherigen Schraubenfedern in puncto Zuladung an ihre Grenzen kamen. Optional wird ein Allradantrieb mit Untersetzung angeboten, der sich auf befestigten Straßen auch im 4WD-Modus nutzen lässt. Damit rückt der Navara wieder stärker in die Richtung klassischer Arbeits- und Freizeitfahrzeuge.

Australien und Asien im Fokus Obwohl die technische Nähe zum Triton unübersehbar ist, soll sich der Navara klar als eigenständiges Modell positionieren. Nissan hat angekündigt, das Fahrzeug gezielt auf die Bedürfnisse seiner traditionellen Märkte abzustimmen – darunter Australien, Südafrika und Teile Südamerikas. Händler, die das Modell bereits auf internen Veranstaltungen gesehen haben, berichten von einer eigenständigen Frontgestaltung und einer im Detail verfeinerten Karosserie. Auch der Innenraum soll einen hochwertigeren Eindruck vermitteln als beim Vorgänger.