Porsche 911 Der letzte 991 ist ein Speedster

Die Elfer-Generation 991 ist mit 233.540 produzierten Einheiten die erfolgreichste Elfer-Reihe von Porsche. Den krönenden Abschluss der Baureihe bildete jetzt ein silberner Porsche Speedster, der als letztes Modell der 991-Generation in Zuffenhausen gefertigt wurde.

Porsche 911 (991)

1:21 Min.

2011 ging die Generation 991 mit einem der größten Entwicklungsschritte in der Geschichte des 911 an den Start. Nahezu 90 Prozent aller Bauteile waren neu konstruiert oder wesentlich weiterentwickelt. Bereits die Basistriebwerke waren aufgeladen. Die neue Leichtbau-Karosserie in neuartiger Aluminium-Stahl-Mischbauweise drückte das Gewicht unter das des Vorgängers. Und das, obwohl der Elfer weiter wuchs. Der Radstand wurde um 100 Millimeter verlängert. Neu in der Optionsliste fanden sich Positionen wie Wankstabilisierung oder Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC).

991-Familie wächst

Im Frühjahr 2012 folgte das Cabriolet der 991-Baureihe, Ende 2012 folgte der Targa. Später dann der 911 Turbo mit der ersten aktiven Aerodynamik und die 911 Carrera-Modelle mit Turbomotoren und Partikelfilter. und in die 991-Ära fielen noch weitere Elfer-Highlights. 2013 feierte der Elfer seinen 50. Geburtstag und erhielt ein entsprechendes Sondermodell. 2016 erinnerte der 911 R mit 500-PS-Saugmotor an den gleichnamigen Rennsportwagen mit Straßenzulassung von 1967. Zugleich wurde er zum gesuchten Sammler- und Spekulationsobjekt. 2017 zeigte Porsche mit dem 911 T wie sich das Elfer-Konzept noch weiter ausschlachten lässt. Für GT3-Käufer mit Komfortorientierung wurde die Version mit Touring-Paket gelauncht.

Der Millionen-Porsche

Auch der millionste 911 fiel in die Generation 991: Das unverkäufliche Jubiläumsmodell trägt wie der erste Dienst-Elfer von Ferry Porsche die Farbe Irischgrün und ist mit Leder-Pepita-Sitzen ausgestattet. Im selben Jahr stellte die Porsche-Manufaktur die 911 Turbo S Exclusive Series mit 607 PS und einer Lackierung in Goldgelbmetallic vor. Und es ging noch mehr: Mit dem 700 PS starken 911 GT2 RS kam im Sommer 2017 der bisher stärkste und schnellste 911 mit Rennsporttechnik auf die Straße. Das Pendant mit Saugmotor folgte wenige Monate später mit dem 911 GT3 RS und 520 PS.

Pünktlich zum 70. Geburtstag der Porsche 911 wurde wieder ein Speedster aufgelegt. Der setzt auf einen 510 PS starken Vierliter-Saugmotor, ein manuelles Sechsganggetriebe und ein Sportfahrwerk. Der Zweisitzer ist nicht nur das letzte Derivat der Generation 991, sondern jetzt auch das letzte gefertigte Modell.