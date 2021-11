Porsche Taycan GTS und Sport Turismo GTS Über 500 km Reichweite und mit neuer Karosserieform

In diesem Artikel: Antrieb

Ausstattung

Exterieur

Preis

Fazit

"Gran Turismo Sport" kurz GTS, darunter firmieren seit 1963 beginnend mit dem 904 Carrera GTS ganz besondere Modelle aus Zuffenhausen. Nun trägt auch der Taycan als ersten Elektroauto dieses legendäre Kürzel und reiht sich damit zwischen dem Taycan 4S und dem Taycan Turbo ein.

Antrieb

Im Taycan GTS verbaut Porsche eine 93,4 kWh starke Batterie, die in der Limousine erstmals eine elektrische Reichweite von bis zu 504 Kilometer bewerkstelligen kann. Der Sport Turismo kommt etwas weniger weit (siehe Tabelle).

517 PS Leistung stemmen die beiden permanenterregten Synchronmaschinen auf beide Achsen, wobei der Overboost bei Aktivierung der Launch-Control 598 PS bereit stellt. Das maximale Drehmoment liegt bei 850 Nm. Derart potent sprintet der GTS in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht höchstens 250 Sachen.

Technische Daten Porsche Taycan GTS Porsche Taycan GTS und GTS Sport Turismo Antrieb Batterie 93,4 kWh Elektromaschine Vorderachse Permanenterregte Synchronmaschine Elektromaschine Hinterachse Permanenterregte Synchronmaschine Getriebe Vorderachse Eingang-Getriebe Getriebe Hinterachse Zweigang-Getriebe Antriebssystem Elektrischer Allradantrieb mit variabler Momentenverteilung Leistung bis zu 380 kW (517 PS) Overboost-Leistung bei Launch Control bis zu 440 kW (598 PS) Maximales Drehmoment bei Launch Control 850 Nm Räder und Reifen vorn 9,0 J × 20 ET 54 mit Reifen 245/45 R 20 103Y XL hinten 11,0 J × 20 ET 60 mit Reifen 285/40 R 20 108Y XL Abmessungen Länge 4.963 mm Breite (mit Außenspiegeln) 1.966 mm (2.144 mm) Höhe 1.381 mm Radstand 2.900 mm Spurweite vorn 1.702 mm Spurweite hinten 1.667 mm Gepäckvolumen und Gewichte Gepäckraumvolumen (hinten/vorne) 407 l/84 l (446 – 1.212 l/84 l) Leergewicht nach DIN 2.295 kg (2.310 kg) Zulässiges Gesamtgewicht 2.850 kg (2.875 kg) Zulässige Dachlast (mit Porsche DTS) 75 kg Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit 250 km/h Beschleunigung ... 0 – 100 km/h 3,7 s 0 – 160 km/h 7,9 s 0 – 200 km/h 12,0 s 0 – 400 m (1/4 Meile) 11,8 s Verbrauch, Emissionen, Reichweite Stromverbrauch kombiniert (WLTP) 23,3 – 20,3 kWh/100 km (24,1 – 21,0 kWh/100 km) CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) 0 g/km Reichweite kombiniert (WLTP) 439 – 504 km (424 – 490 km) Reichweite innerorts (WLTP) 539 – 625 km (524 – 616 km) Stromverbrauch kombiniert (NEFZ) 25,9 kWh/100 km (26,0 kWh/100 km) CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ) 0 g/km Effizienzklasse Deutschland A+++ Angaben in Klammer Taycan GTS Sport Turismo

Übrigens: Für den Porsche Taycan Sport Turismo folgen noch weitere Motorisierungen. Hier wird sich das Modell beim Cross Turismo orientieren. Entsprechend folgen ein Taycan 4 Sport Turismo, ein 4S Sport Turismo sowie ein Turbo und Turbo S Sport-Turismo.

Ausstattung

Speziell für den Taycan GTS hat Porsche die adaptive Luftfederung "Porsche Active Suspension Management" (PASM) abgestimmt und auf mehr Querdynamik ausgelegt. Die optionale Hinterradlenkung ist ebenfalls sportlicher ausgelegt. Für einen passenden Sound sorgt der modifizierte Porsche Electric Sport Sound mit einem kernigeren Klang.

Als Sonderausstattung gibt es für den Taycan GTS ein Panoramadach mit Sunshine Control – hier ist eine elektrisch schaltbare Folie aus Flüssigkristallen verbaut, die von durchsichtig bis matt wechseln kann. Damit will man Blendungen reduzieren, aber gleichzeitig genügend Licht in den Innenraum lassen. Alle neun Dachsegmente können einzeln geschaltet werden. Zusätzlich gibt es noch vordefinierte Muster ("Semi" und "Bold") mit schmalen und breiten Dachsegmenten.

Exterieur

Optisch zeigt sich der GTS mit schwarzen bzw. dunklen Karosserieelementen zum Beispiel an der Bugverkleidung, an den Seitenscheibenleisten, an den Außenspiegelhalterungen oder am Diffusor. Beim Sport Turismo verzichten die Porsche-Designer auf die Offroad-Designelemente des Cross Turismo. Ansonsten behält die offiziell dritte Karosserieversion der Baureihe die "Kombi"-Silhouette.

Preis

Der Taycan GTS und der Taycan GTS Sport Turismo startet ab Frühjahr 2022 zu Preisen ab 131.834 bzw. 132.786 Euro.

Fazit

Porsche bringt eine weitere Motorisierung für den Taycan mit dem Kürzel GTS. Der Taycan GTS positioniert sich zwischen 4S und Turbo, leistet per Boost bis zu 598 PS und kommt in der Limousinenversion auf bis zu 504 Kilometer Reichweite. Zusammen mit dem GTS zeigen die Zuffenhausener mit dem Sport Turismo GTS die offizell dritte Karosserieform der Elektrobaureihe – im Vergleich zum Cross Turismo verzichtet der Sport Turismo auf die Offroad-Beplankung. Für den Sport Turismo bleibt die GTS-Version nicht die einzige Motorisierung.