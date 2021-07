Subaru BRZ (2021) Saugmotor-Sportler zum Discount-Preis

Subaru bringt im Herbst 2021 die zweite Generation des BRZ in den USA auf den Markt. Das kleine Sportcoupé erhält mehr Leistung, kommt aber nicht mehr nach Europa.

Subaru präsentierte den ersten BRZ 2012 zusammen mit dem baugleichen Toyota GT86 auf der Tokio Motor Show – beide kamen 2012 dann auf den europäischen Markt. Und beide 2+2-Sitzer bauten auf der modifizierten Subaru-Impreza-Plattform AS1 auf. Während der neue Toyota wieder zu uns kommt, bleibt der neue BRZ dem europäischen Kontinent fern. In den USA steht die Markteinführung dagegen kurz bevor – im Herbst 2021 ist es soweit.

Mit der neuen Generation, die das Modelljahr 2022 repräsentiert, wechselt der Subaru BRZ – wie auch der Toyota GT86, der seine Modellbezeichnung in GR 86 ändert – auf die New Global Architecture von Toyota. Die Linienführung und das Gesamtkonzept bleiben erhalten. Der neue BRZ legt aber beim Radstand um knapp fünf Millimeter zu, die Gesamtlänge wächst um rund drei Zentimeter. In der Höhe zeigt er sich etwa einen Zentimeter reduziert. Satte 50 Prozent mehr Verwindungssteifigkeit verspricht Subaru für die neue Karosserie.

Subaru BRZ mit 2,4-Liter-Sauger

Im Sinne eines extrem niedrigen Schwerpunkts, und der liegt jetzt noch tiefer als im Vorgänger, sitzt im Bug des neuen BRZ wieder ein Vierzylinder-Boxermotor. Der bietet zwar mehr Leistung als bisher, der erhoffte Turbo-Punch bleibt aber aus. Der Boxer von Subaru kommt mit 2,4 Litern Hubraum als Sauger. 228 hp (demnach 231 DIN-PS) bei 7.000 Touren und 250 Nm Drehmoment bei 3.700/min lauten seine Eckdaten. Fahrleistungsdaten nennt Subaru bisher nicht.

Subaru Neuer Subaru-Boxer: Mehr Dampf, aber immer noch kein Turbo.

Das Antriebsmoment fließt weiter ausschließlich an die Hinterräder, wo es von einem serienmäßigen Torsen-Sperrdifferenzial portioniert wird. ESP und Traktionskontrolle lassen sich einstellen und auch abschalten. Geschaltet wird wahlweise per manuellem Sechsgang-Getriebe oder einer Sechsgang-Automatik mit Eyesight-Assistenzpaket, Sportmodus und Schaltpaddels am Lenkrad. Im serienmäßigen Reifendruck-Kontrollsystem können zwei verschiedene Einstellungen hinterlegt werden. Das ist beispielsweise dann praktisch, wenn das Auto oft auf der Rennstrecke – und dort mit speziellen Reifen – zum Einsatz kommt.

Flacher und schärfer gezeichnet

Die neue Nase duckt sich tiefer auf die Straße, der Kühlergrill wurde breiter und flacher. Flankierend setzen neue Lufteinlässe Akzente. Die Motorhaube kommt weniger konturiert daher. Ohne Tränensäcke und dafür schlitzförmiger sind die Scheinwerfer gestaltet. Neu sind die Entlüftungskiemen hinter den vorderen Radläufen, die in die modifizierten Seitenschweller-Verkleidungen auslaufen. Das neue Heck ersetzt den aufgesetzten Spoiler durch einen Heckdeckel mit Entenbürzel. Die Rückleuchten ahmen den Aston Martin-Stil nach, das Kennzeichen wandert von der Heckklappe runter in die Schürze. Rechts und links vom Diffusor sitzen weiter zwei große runde Auspuffendrohre. Aufpreisfrei rollt der Kompaktsportler auf 17-Zoll-Rädern in dunkelgrauem Finish.

Subaru Statt eines aufgesetzten Heckflügels gibt es nun eine in die Klappe integrierte Lippe.

Aber der neue BRZ kann nicht nur sportlich, er kann auch praktisch. Die Rücksitzbank ist umlegbar – so soll sogar ein Fahrrad in den Kofferraum passen. Dach, Kotflügel und Motorhaube werden aus Aluminium gefertigt. Das hilft, das Gesamtgewicht auf 1.315 Kilogramm zu drücken.

Cockpit wird digital

Im Cockpit entfällt die mittlere Hutze auf der Armaturentafel. Der acht Zoll große Touchscreen für das modernisierte Infotainment-System wird größer und bietet Smartphone-Konnektivität per Apple Carplay und Android Auto. Die Analog-Anzeigen müssen einem umfassend konfigurierbaren Sieben-Zoll-Digitaldisplay weichen. Ansonsten bleibt es bei tief montierten Sportsitzen, einem Multifunktions-Lederlenkrad und einem vorwiegend schwarz gehaltenen Ambiente mit roten Kontrastnähten.

Subaru Das neue Digital-Cockpit lässt sich vielfach konfigurieren.

Die Produktion des Subaru BRZ erfolgt im Montagewerk von Subaru in Gunma, Japan. Die Preise auf dem US-Markt starten bei 27.995 Dollar (weniger als 24.000 Euro) für die handgeschaltete Version mit Premium-Ausstattung. Erhält das Sportcoupé das umfangreicher – unter anderem mit 18-Zöllern samt Michelin Pilot Sport 4-Bereifung – bestückte Limited-Level, steigt der Preis auf 30.495 Dollar (knapp 26.000 Euro). Mit Automatikgetriebe ist der neue Subaru BRZ je nach Ausstattungsvariante 1.600 oder 1.800 Dollar teurer.

Fazit

Subaru und Toyota geben ihren baugleichen Modellen mit den zweiten Generationen nochmals eine Chance. Der Wunsch nach mehr Leistung wurde zwar erfüllt, der erhoffte Turbomotor aber verweigert. Kunden in Europa dürfte das aber egal sein, denn der BRZ kommt nicht mehr zu uns. US-Käuferinnen und -käufer freuen sich dagegen über die niedrigen Preise.