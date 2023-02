Suzuki Swace Hybrid-Kombi erbt mehr Power

Für den deutschen Markt ist der modellgepflegte Suzuki Swace zwar noch nicht spruchreif, im europäischen Ausland ist er aber bereits kommuniziert respektive schon zu haben. Neben kleinen optischen Anpassungen ändert sich vor allem der Hybridantrieb.

Hybridantrieb wird stärker

Da der Swace quasi ein umgebadgter Toyota Corolla Kombi ist, entspricht seine Antriebstechnik der des japanischen Bruders. Die kürzlich von Toyota vollzogene Update für den Hybridantrieb wandert zum Modelljahr 2023 auch in den Swace. In Zahlen heißt das, dass der aus einem 1,8-Liter-Benziner und einem E-Motor bestehende Antriebsstrang in der Systemleistung von 122 auf 140 PS zulegt. Der Leistungszuwachs von 18 PS kommt dabei voll und ganz aus dem Elektromotor. Die Arbeitsteilung sieht jetzt 72 kW (98 PS) für den Verbrenner und 70 kW für den E-Motor vor. Mit dem Leistungsplus soll sich die Spurtzeit um rund 1,5 Sekunden reduzieren.

Welche weiteren Änderungen des Corolla der Swace übernimmt, ist noch nicht klar. Wahrscheinlich sind das aktualisierte Digital-Cockpit und das modernisierte Infotainmentsystem mit größerem Touchscreen. Zudem dürfte die Sicherheitsausstattung zulegen. Was das für den Suzuki Swace-Preis bedeutet, bleibt ebenfalls noch offen. Aktuell wird der Hybridkombi ab 31.650 Euro angeboten. Der aufgefrischte Suzuki Swace dürfte noch im Frühjahr 2023 auch auf dem deutschen Markt starten.

In der Fotoshow und im Video zeigen wir Ihnen noch das aktuelle Modell.

Fazit

Der Suzuki Swace übernimmt zum Modelljahr 2023 den stärkeren Hybridantrieb aus dem Schwestermodell Toyota Corolla Touring Sports. Vermutlich wandern auch andere Modellpflegemaßnahmen aus dem Toyota in den baugleichen Suzuki.