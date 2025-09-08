Toyota Celica könnte ein ungewöhnliches Motorenkonzept bekommen

Seit bald einem Jahr ist es offiziell, dass die Toyota Celica ihr Comeback feiern darf. Das japanische Magazin "Best Car" hatte damals darüber berichtet. Nun veröffentlicht dieses Magazin weitere spannende Neuigkeiten, die allerdings noch nicht von Toyota bestätigt sind. Angeblich bastelt die Abteilung Gazoo Racing an einer ganz besonderen Version. So könnte Toyota ab 2028 eine Celica mit Mittelmotor, Allradantrieb und 400 PS auf den Markt bringen. Die Basis wäre ein 2,0-Liter-Vierzylinder-Turboantrieb. Damit würde Toyota erstmals seit dem MR-2 wieder ein Modell mit Mittelmotor in Serie bringen. Ganz unrealistisch ist das nicht, schließlich hat Toyota bereits mit einem GR Yaris-Prototypen mit Mittelmotor experimentiert.

Bei der Frage, wie ein neuer Toyota-Sportwagen umgesetzt werden könnte, landet man in einer Zeit vor der Corona-Pandemie und beim japanischen Mitstreiter Subaru. Bereits 2019 hatte Toyota bei der Übernahme von 20 Prozent der Subaru-Anteile angekündigt, ein "besonderes Allradauto" zu entwickeln. Bevor Corona allen Modellplänen der Autohersteller einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, sollte die neue Generation des Subaru WRX STi als Flaggschiff 2021 auf den Markt kommen. Und als Toyota-Entsprechung ein neuer Celica, für den Anfang 2021 die Namensrechte beim US-Patentamt neu beantragt wurden.

Toyota Celica mit Subaru-Support? Einen echten heißen Subaru WRX STi gibt es zwar immer noch nicht, doch das könnte sich angesichts der aktuellen Celica-Ankündigung ändern. Zumal Toyota und Subaru bereits gute Erfahrungen bei gemeinsamen Sportwagenprojekten gemacht haben. Die kompakten Toyota-Coupés GT86 und GR86 wurden jeweils auch als Subaru BRZ vertrieben und vertrau(t)en auf ein Vierzylinder-Boxerherz aus Subaru-Produktion.

Zu diesem führt auch die Spur beim neuen Toyota Celica respektive beim angedachten Subaru-Pendant. Japanische Medien berichteten bereits 2021, dass beide Modelle mit dem symmetrischen Allradantrieb von Subaru kommen sollen, bei dem Kurbelwelle, Getriebe, Kardanwelle sowie alle Differenziale auf der Längsachse des Fahrzeugs angeordnet sind. Als Antrieb kommt der 2,4 Liter große Boxer-Turbobenziner (FA24) von Subaru infrage. Dieser leistet in diversen Subarus bis zu 260 PS, könnte in einer neuen Entwicklungsstufe aber die 300-PS-Marke knacken. In einem möglichen Power-Subaru WRX STi, optisch angelehnt an die Studie Viziv Performance STI Concept (siehe Fotoshow), könnte der FA24 demnach sogar 400 PS stark ausfallen.

Bisher sieben Celica-Generationen Doch zurück zum Celica. Toyota produzierte bisher insgesamt sieben Generationen des Celica. Eingeführt hatte Toyota den Celica bereits 1982. Häufige Modellwechsel prägten die Geschichte des zweitürigen und viersitzigen Sportcoupés, das traditionell mit Vierzylindermotor erhältlich war. Die letzte Version des Celica brachte Toyota in Deutschland 1999 auf den Markt.

2004 kündigte der japanische Autobauer das Ende der Produktion für 2005 an. Als Begründung wurden die gewachsene Konkurrenz und rückläufige Verkaufszahlen genannt. Die letzte Generation des Celica hat Toyota mit einem sogenannten Sharp-Edge-Design versehen. Sie unterschied sich damit deutlich vom runden Modell der sechsten Generation, das zudem mit einem umfangreichen Sicherheitspaket inklusive ABS, Airbag und Seitenaufprallschutz punkten konnte. Seine Hochzeit hatte der Fronttriebler von Toyota in den frühen 90er Jahren.

Celica als Rallye-Legende Zwischen 1990 und 1994 gewannen die Japaner mit dem in Köln ansässigen Toyota Team Europe mit dem Celica viermal die Rallye-Fahrerweltmeisterschaft. Unter den Piloten befand sich mit Carlos Sainz, der 1990 auf einem Toyota Celica bei der WM den Sieg einfuhr, einer der erfolgreichsten Rallye-Fahrer aller Zeiten. 1993 konnte Toyota neben der Fahrerwertung auch die Markenweltmeisterschaft gewinnen.