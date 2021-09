VW ID.X (2021) mit Allradantrieb So cool fährt die E-Version des Golf R

Der ID.3 ist nicht nur VWs erstes E-Auto für richtig große Stückzahlen, sondern markiert auch eine Rückkehr zum Heckantrieb wie einst beim Käfer. Dass das nicht nur für drehmomentstarke Elektromotoren Traktions-Vorteile bringt, sondern auch unter fahrdynamischen Gesichtspunkten ein Vorteil ist, müssen selbst GTI-Fahrer zugeben.

Der ID.3 ist ja kraft seines Layouts und seiner Abmessungen sowas wie der elektrische Golf. Von daher könnte man angesichts des zunächst unerwarteten, aber jetzt schon lange anhaltenden Verkaufserfolgs des GTI auch einen besonders sportlichen ID.3 erwarten. Der stärkste Elektromotor auf dessen Hinterachse hat aktuell aber "nur" 204 PS. Das sind zwar mehr, als einst beim Golf GTI der fünften Generation, aber das Elektroauto wiegt etwa 1800 Kilogramm, während selbst der aktuelle GTI mit 245 PS unter 1400 Kilogramm bleibt.

Elektro-GTI mit Allradantrieb?

Das schwere E-Auto mit dem zwangsläufig höheren Gewicht braucht also auch mehr Leistung, um die GTI-Formel "kleines Auto, großer Motor" in die Zukunft zu übersetzen. Einen elektrischen Antriebsstrang mit mehr Power hat VW grundsätzlich auch im Regal bzw. im ID.4 GTX. Aber der hat zwei Motoren, die permanent erregte Synchronmaschine mit 204 PS hinten und einen 109 PS starken Asynchronmotor vorn. Ergibt 299 PS Systemleistung und Allradantrieb, was zum SUV ID.4 gut passt, aber nicht in den ID.3 – dessen vorderer Überhang ist zu kurz. Eigentlich.

Denn es gibt eine Entwicklungsabteilung bei VW, die das Thema E-GTI reizvoll genug fand, um die Herausforderung anzunehmen. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit des E-Antriebs stöberten die Ingenieure im Fahrversuch nach Brauchbarem, das zum Wegschmeißen zu schade war. Sie fanden: Einen ID.3 1st Max mit 62-kWh-Akku aus einem abgeschlossenen Erprobungslauf, der seiner Verschrottung harrte, einen 82-kWh-Akku aus einer Verschrottung und einen ID.4 GTX, der grade einen Roll-over-Crashtest hinter sich hatte. Weil das vor allem die Karosse zerstört und nicht den Antriebsstrang, war der Organspender für den Antrieb mit zwei Herzen gefunden und wurde mitsamt dem großen 82-kWh-Akku in den grauen ID.3 1st implantiert. Der Name spielt auf die Kreuzung aus zwei Typen, weil die Endziffer der Modellbezeichnung quasi unbekannt ist. Außerdem steht "X" ja gemeinhin auch für Vierradantrieb.

Wie kriegt man den zweiten Motor in den ID.3?

Dazu mussten die Auto-Chirurgen die Antriebswellen um je 20 mm gekürzt, sowie das Kühler-Paket um 10 Grad geneigt im Vorderwagen einbauen und den Gleichtromwandler ins Heck verlegen. Das erforderte eine Vergrößerung der Heckwanne im Kofferraum, der das Fach fürs Ladekabel unter dem Kofferraumboden des ID.3 zum Opfer fiel. Die Position des Wandlers würde ihn bei einem Heckaufprall sicher früh in Mitleidenschaft ziehen, aber das Auto soll ja schnell und immer schon weg sein, ehe jemand hinten reinfahren kann. Für eine Serienproduktion sind die Umrüstungen dennoch ungeeignet – zu eng, zu frickelig, zu aufwendig.

VW Die Modifikationen am ID.3 auf dem Weg zum ID.3 auf einen Blick.

Aber für das Einzelstück konnten sich die Schrauber gleich noch ein paar Maßnahmen für eine fetzigere Optik erlauben. Wobei sich der Aufwand dabei in Grenzen hält, der Effekt aber beträchtlich ist und den ID.X zum gern gesehenen Gast beim GTI-Treffen am Wörthersee machen würde – wenn das jemals wieder stattfindet. Jedenfalls zieren die im Kontrast zum glänzend schwarzen Dach mattgraue Lackierung jetzt ein paar Rauten in Neongelb und Schwarz, die die Linienführung genauso positiv betonen, wie die Regenrinnen und Schwellerstreifen im selben Neon-Ton, der zudem die Linsen der Frontscheinwerfer umrandet und dem freundlichen E-Autogesicht einen deutlich konzentrierteren Blick verleihen. Das Einzige, was es nicht im VW-Regal gab, waren die 21-Zoll-Felgen. Jetzt stehen kantig gestaltete Borbet BY in den Radhäusern und lassen tatkräftig Abstand zu den Radläufen – die Federbeine stammen ebenfalls aus dem ID.4 und würde man darauf die Karosse weiter senken wollen, wäre das der Fahrwerksperformance abträglich.

Volkswagen Gelbe Corona-Ringe in den Scheinwerfer. Die dürfen gerne zum Markengesicht des ID.3 GTX werden.

Wie fährt ein ID.3 mit bis zu 333 PS?

Apropos Performance: Wir wollen ja nicht nur bewundernd um den ID.X rumlaufen, sondern fahren. Also rein in den ebenfalls mit Neon-Linien geschickt aufgehübschten Innenraum. Die Topsport-Sitze mit integrierten Kopfstützen umfangen uns mit weicher Bestimmtheit, das griffige Lenkrad mit Spange in – man ahnt es – Neongelb lässt sich in weitem Bereich verstellen. Man sitzt bequem, nicht unbedingt tief, aber bereit für sportliche Herausforderungen. Die fallen zunächst überschaubar aus: Startknopf an der Lenksäule drücken oder einfach nur aufs Bremspedal und der ID.X begrüßt mit einem modifizierten Startbildschirm: "Made with passion and friends" steht da in Handschrift unter einer Neon Fieberkurve über der der Modellschriftzug prangt. Gebrüll? Fehlanzeige. Klar, das ist trotz Kriegsbemalung und Aufwand ein Auto mit elektrischem Allradantrieb. Letzterer sorgt für 245 kW, 333 PS nach alter Währung. Der Motor hinten gibt 20 kW mehr ab als im ID.4 GTX. Das würde freilich nur bedingt hilfreich sein, wenn die Batterie nicht mehr Leistung anbieten könnte. Ein geändertes Management lässt sie jetzt bis zu 285 kW (388 PS) freigeben, zumindest 18 Sekunden lang. In der Serie ginge das auf die Haltbarkeit, da kämen womöglich ein paar Garantiefälle mehr zusammen.

Viel Kraft, wenig Krach

Aber wir sitzen ja nicht in einem Serienauto, sondern in einem sündteuren Einzelstück. Also oben rechts neben