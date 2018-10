Am Montagmorgen (16.10.2018) haben Ermittler des LKA Hessen und der Staatsanwaltschaft Frankfurt eine Razzia an zwei Opel-Standorten durchgeführt. Es wird geprüft, ob der Fahrzeughersteller ebenfalls in den Diesel-Skandal verwickelt ist. Laut „Bild“ könnten 95.000 Fahrzeuge betroffen sein.