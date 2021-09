Isuzu D-Max Arctic Trucks AT 35 (2022) Da kommt ein richtig dickes Ding

Das Geschäftsmodell der isländischen Tuningschmiede Arctic Trucks kommt an. Ursprünglich baute man ganz oben im Norden auf eigene Faust Kundenfahrzeuge zu Gletscherbezwingern um. Riesige Reifen, gewaltige Bodenfreiheit, so lässt es sich im Tiefschnee herumturnen wie mit einer Pistenraupe. Das finden auch Hersteller und Importeure ziemlich lässig, immer wieder kommt es zu Kooperationen von Geländewagenherstellern und der inzwischen wohl bekanntesten Marke Islands. Jetzt ist der Isuzu D-Max dran.

Angefangen hatte bei Arctic Trucks vor vielen Jahren alles mit dem Toyota Hilux, der inzwischen auch als offizielle Arctic Trucks Version von Toyota angeboten wird. Auch bei Nissan bediente man sich bei den Wikingern und ließ den Navara (allerdings nicht ganz so grimmig) zum Arctic Trucks Modell umformen. Sogar einen braven Hyundai Santa Fe hat Arctic Trucks schon zum krassen Expeditions-Gerät umgebaut.

Reifen in XXXL

Der britische Isuzu-Importeur legt nun in dieser losen Reihe lustiger Autos eine weitere Variante auf, den Isuzu D-Max AT35. Kenner der Isländer wissen, was das heißt, denn die Nummer nach dem AT für Arctic Trucks bezeichnet die Reifengröße in Zoll. 35-Zoll-Gummis also, die auf den Pick-up montiert werden, das ist im Wortsinne keine Kleinigkeit, die Reifen sind 90 Zentimeter hoch.

Weil solche Riesenreifen natürlich nicht einfach so auf ein Serienauto gesteckt werden können, ist der Umbau-Aufwand nicht ohne. Die Radhäuser werden ausgeschnitten und verbreitert sowie ein Höherlegungsfahrwerk verbaut, bei den Dämpfern setzt Artic Trucks auf Bilstein. Eine geänderte Übersetzung in den Achsdifferentialen gleicht den gewaltigen Unterschied beim Abrollumfang gegenüber den Serienreifen aus. Im Gegensatz zu Serien-Pick-ups ergeben die massiven Trittbretter bei diesem Modell absolut Sinn, um in die Kabine zu klettern. Die Radhausverbreiterungen sind in Wagenfarbe lackiert, als Finish gibt es riesige Schmutzlappen hinter den Rädern, der nachfolgende Verkehr wird es dem D-Max-Besitzer danken.

Trotz Umbau 200.000 Kilometer Garantie

Isuzu UK will den D-Max AT35 ab Februar 2022 regulär zu den Vertragshändlern stellen. Für Kunden hat das den Vorteil, dass die sehr großzügige Werksgarantie in England (fünf Jahre / 200.000 Kilometer) voll erhalten bleibt. Preise nennt Isuzu noch keine, die Erfahrung mit anderen Modellen zeigt jedoch, dass alleine der Umbau mit rund 20.000 Euro zu Buche schlagen wird.

Fazit

Ursprünglich eine kleine Spezialwerkstatt, die nur Szene-Fans kannten, hat sich der isländische Offroad-Tuner Arctic Trucks inzwischen zum Liebling der Pick-up-Hersteller entwickelt. Nach Toyota, Nissan und Ford setzt jetzt auch Isuzu auf die Brutalo-Umbauten im Wikinger-Style.