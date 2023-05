Moove (108) – Karl-Thomas Neumann, Ex-CEO von Opel „Nach der Fahrt mit dem Tesla Roadster hat es Klick gemacht“

"Am E-Auto geht nichts mehr vorbei", davon ist KT Neumann überzeugt. Der ehemalige Continental- und Opel-CEO sagt von sich selbst: "Als ich damals in meiner Zeit bei GM die Gelegenheit hatte, das erste Mal mit dem Tesla Roadster zu fahren, hat es Klick gemacht." Opel anschließend zur reinen Elektro-Marke umzubauen, hat er dann trotzdem nicht geschafft. Heute ist der gelernte Elektrotechniker Investor und Aufsichtsrat verschiedener Start-ups und Unternehmen. Darunter sind auch Firmen wie Polestar oder Apex AI und Autobrains, deren Vertreter wir schon im Moove-Podcast begrüßen durften.

In der aktuellen Folge sprechen wir mit KTN, wie Neumann in der Branche genannt wird, über den Reiz des E-Autofahrens, über die Zeit des Dieselskandals und wie es sich anfühlte, zu wissen: Das, was wir bei Opel gemacht haben, war zwar legal – aber richtig war es nicht.

Neumann spricht auch offen über seinen holprigen Einstieg in die Start-up-Welt, wie schwer es war, nach Jahren im CEO-Office nicht mehr "Mister Wichtig" zu sein und warum ihm die Abhängigkeit Europas von China Sorgen macht. In diesem Zuge sprechen wir auch über Software, welche Kompetenzen es braucht und warum er sich gut vorstellen kann, dass Unternehmen wie BMW ihre eigenen Autos irgendwann nicht mehr selbst bauen werden.

Er erzählt von gescheiterten Investitionen, erklärt, warum er nicht mehr in deutsche Start-ups investieren wird, warum es die jungen Unternehmen wie Sono Motors hierzulande so schwer haben und wieso er kein Befürworter des Tempolimits ist, es aber für unausweichlich hält.

Was Karl-Thomas Neumann sonst noch erzählt hat, erfahrt ihr im Podcast.

