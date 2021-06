Porsche Communication Management 6.0 Taycan-Infotainment nun auch für andere Modelle

Porsche führt die sechste Generation seines Communication Managements im Sommer 2021 auch in den Baureihen 911, Cayenne und Panamera ein.

Der Taycan hat es eingeführt, im Sommer 2021 wird es auf weitere Baureihen ausgerollt: Dann erhalten auch 911, Cayenne und Panamera das Porsche Communication Management der sechsten Generation. Das PCM 6.0 bietet erstmals eine Smartphone-Konnektivität über Android Auto und lässt sich drahtlos über das Internet ("over the air") aktualisieren. Außerdem sind die Streaming-Dienste Apple Music und Apple Podcasts eingebunden, und das kosten- und werbefrei für drei Jahre.

Sprachbegabter als zuvor

Während Android-Smartphones per Kabel mit dem Auto verbunden werden müssen, lassen sich Apple-Geräte dank Carplay auch kabellos in einem Porsche nutzen. Dies funktioniert auch über die Siri-Sprachsteuerung des Telefons. Doch auch das PCM 6.0 selbst ist sprachbegabter als das Vorgänger-System. Der "Voice Pilot", der permanent online ist und stetig dazulernt, reagiert auf den Befehl "Hey Posche" sowie auf Eingaben per natürlicher Sprache. Der Satz "Ich brauche Benzin" startet die Navigation zur nächsten Tankstelle und auf die Feststellung "Mir ist kalt" erhöht das Auto selbständig die Innenraum-Temperatur.

Das Porsche Communication Management der sechsten Generation arbeitet mit einer völlig neuen Hard- und Software-Architektur, wodurch das System deutlich schneller geworden sein soll. Porsche verspricht eine übersichtlicher gestaltete Navigations-Karte und Hinweise zur Route in Abhängigkeit von in Echtzeit interpretierten Verkehrsdaten. Über die "Porsche Connect App" lässt sich zudem die Kalender-Funktion des Smartphones nutzen und kann sich auch in Telefonkonferenzen eingewählt werden.

Musik passend zur Fahrsituation

Noch Zukunftsmusik – im wahrsten Sinne – ist die App "Soundtrack My Life", die sich nach zweijähriger Entwicklung aktuell im Beta-Stadium befindet und an die situationsabhängig veränderliche Musikuntermalung von Computerspielen erinnert. Sie stellt nicht nur eine Playlist zusammen, sondern es entsteht in Echtzeit ein individueller Soundtrack. Dieser setzt sich aus zahlreichen Musikelementen zusammen, die von Boris Salchow, einem aus Deutschland stammenden und in Los Angeles lebenden Filmkomponisten, eigens komponiert wurden.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG "Soundtrack My Life" heißt die App, die beim Fahren ein völlig neues Musikerlebnis bieten soll.

Diese musikalischen Versatzstücke sollen sich dem Fahrstil anpassen. In Abhängigkeit von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Fliehkräften im Auto fügt die Technik Spuren und Klänge hinzu oder entfernt sie, um alles immer wieder neu anzuordnen. So hört man bei sportlicher Landstraßenfahrt eine ganz andere Musik als beim gemütlichen Cruisen ins Büro. "Das wird dann bei jedem anders klingen – so einzigartig, wie die Fahrt selbst ist", sagt Norman Friedenberger, der bei Porsche für diese Funktion zuständig ist.

Ob "Soundtrack My Life" tatsächlich in Serie kommt und – wenn ja – eine reine Smartphone-App bleibt oder perspektivisch auch ins Porsche Communication Management integriert wird, steht derzeit allerdings noch nicht fest.

Fazit

Porsche bringt das aus dem Taycan bekannte Infotainment-System PCM 6.0 nun auch in die anderen Baureihen und hebt den 911, Cayenne sowie Panamera in dieser Hinsicht damit auf den Klassenstandard. Die "Soundtrack My Life"-App könnte eine spannende Ergänzung sein, scheint aktuell aber noch weit entfernt von einem regulären Marktstart zu sein.