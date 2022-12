JE Design Cupra Born Noch weit entfernt von Born-Porn

Modelle aus dem Seat-Programm gehörten schon immer zum Portfolio des Tuners JE Design aus Leingarten bei Heilbronn. Da liegt es nahe, dass man sich auch um die sportlich gezeichnete Modelle von Cupra kümmert – auch um die mit reinem Elektroantrieb wie den Born.

Dicke Räder, kurze Federn

Der ganz große Aufschlag steht noch aus, aber bereits jetzt bietet JE Design für den Spanier einige Optimierungsansätze. Kürzere Fahrwerksfedern senken die Karosserie des Born an der Vorderachse um 20, an der Hinterachse um 15 Millimeter ab. Die Tieferlegungsfedern sind mit allen aktuell verfügbaren Motor- bzw. Akkuvarianten kombinierbar. Auch die werksseitige adaptive Fahrwerksregelung DCC bleibt voll in ihrer Funktion erhalten.

JE Design verspricht durch den tieferen Schwerpunkt ein Plus an Dynamik im Fahrverhalten ohne nennenswerten Komfortverzicht. Zudem soll durch die etwas bessere Aerodynamik auch die Reichweite steigen. Werte nennt der Tuner allerdings nicht.

Nicht unbedingt reichweitensteigernd sind dagegen die 20 Zoll großen Leichtmetallfelgen vom Typ Lucca. Sie bescheren dem Born 215/45er-Reifen auf der Vorderachse und 235/40er-Walzen hinten. Die Räder der auf 30 Sätze limitierten "Purple Edition 30" kommen im Finish Schwarz-Seidenmatt mit Applikationen in Lila.

Dazu ergänzt JE Design an verschiedenen Karosseriebauteilen weitere folierte Purple-Elemente. Wer neue Anbauteile vermisst, muss sich noch etwas gedulden. Aerodynamik-Komponenten für den Born hat der Tuner aber schon in Planung.

Und nein, an den Elektroantriebsstrang traut sich auch Tuner JE Design nicht heran.

Umfrage 6250 Mal abgestimmt Lohnt sich Tuning bei Elektroautos? Ja, Tuner können auch bei E-Autos noch viel verbessern. Nein, bei E-Autos lässt sich viel zu wenig rausholen. mehr lesen

Fazit

Etwas Folie, neue Räder und eine Tieferlegung – das ist das Angebot von Tuner JE Design für den Cupra Born. Aerodynamikanbauteile sollen folgen. Der Elektroantriebsstrang bleibt aber unangetastet.