Ford rechnet im laufenden Jahr mit einem operativen Ergebnis von elf bis zwölf Milliarden Dollar. Für den Hersteller ist das eine gute Nachricht, denn es korrigiert die bisherigen Prognosen von neun bis elf Milliarden Dollar spürbar nach oben. Als Goldesel identifiziert der US-Konzern vor allem die Nutzfahrzeug-Sparte mit einem Umsatz von 15,4 Milliarden Dollar, was einem Plus von 2,4 Milliarden Dollar entspricht, wie die Kollegen von heise online berichten. Auch die Verbrenner legen ordentlich zu und so springt der reine Gewinn von 667 Millionen auf 1,92 Milliarden Dollar.