Ineos darf Grenadier bauen Land Rover kann Defender-Klon nicht verhindern

Als Jim Ratcliffe 2016 ankündigte, eine Neuauflage des Land Rover Defenders bauen zu wollen, wurden viele Menschen hellhörig. Zuerst natürlich Geländewagen-Fans, von denen die meisten jubiliert haben dürften: Schließlich stand zu diesem Zeitpunkt fest, dass der alte Landy eingestellt wird, und der offizielle Nachfolger aus dem Hause Land Rover war noch nicht in Sicht. Aber auch viele Wirtschaftsgrößen machten große Augen, schließlich ist die von Ratcliffe geführte Firma Ineos ein Chemie- und kein Autokonzern. "Die wollen jetzt Autos bauen? Na viel Glück!", dürfte die vorherrschende Meinung gewesen sein.

Defender-Design nicht spezifisch genug

Doch auch bei Jaguar Land Rover (JLR) spitzten sie die Ohren. Eine Defender-Neuauflage? Die machen wir selbst und sonst keiner, dürften sie sich in Coventry gedacht haben. Schnell sorgten sie dafür, dass Ineos der Name Defender verwehrt bleibt; den trägt allein der aktuell in die Schauräume der Land Rover-Händler rollende, offizielle Nachfolger der Geländewagen-Ikone. Ineos musste sein Modell anders nennen – und entschied sich für den Namen Grenadier.

Bei einem anderen Gerichtsverfahren hatte JLR weniger Glück. Die Tochtergesellschaft des indischen Tata-Konzerns versuchte, sich die Formgebung des Defenders schützen zu lassen, indem sie sich Markenrechte daran sichern wollte. Das britische Amt für geistiges Eigentum hielt die Formen, die geschützt werden sollten, jedoch für nicht "unterscheidungskräftig" – oder verständlicher formuliert: spezifisch – genug. Dieser Auffassung folgten nun die Richter: Die Unterschiede im Design mögen zwar einigen Fachleuten bedeutend erscheinen, aber "für den Durchschnittsverbraucher möglicherweise unwichtig sein oder von diesen nicht einmal registriert werden."

Ineos Grenadier soll 2021 auf den Markt kommen

Ineos kann und will sein Grenadier-Projekt nun also wie geplant vorantreiben. "Wir setzen unsere Pläne zur Markteinführung fort und freuen uns darauf, den Grenadier 2021 auf den Markt zu bringen", heißt es in einer Erklärung, aus der die Nachrichtenagentur Bloomberg zitiert. Jaguar Land Rover zeigt sich dagegen enttäuscht von dem Urteil, zumal das Defender-Design in mehreren anderen Märkten als Warenzeichen geschützt sei: "Seine einzigartige Form ist sofort erkennbar und kennzeichnet die Marke Land Rover auf der ganzen Welt", sagt JLR. Das "ikonenhafte Fahrzeug" werde stets "Teil der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Land Rover" sein.

Fazit

Nach dem jüngsten Urteil eines britischen Gerichtes darf Ineos den Grenadier also im geplanten Design bauen. Die Newcomer machen gar keinen Hehl daraus, dass ihnen der klassische Land Rover Defender als Blaupause für ihren Geländewagen diente. Aber die – beim genauen Hinsehen erstaunlich zahlreich vorhandenen – optischen Unterschiede scheinen auszureichen, um genügend Abstand vom Original zu wahren. Da scheinen Ratcliffe und seine Mitarbeiter genau die richtige Strategie gewählt zu haben.