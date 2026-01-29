Jaguars Designchef verschwindet: Gerry McGovern – zerrieben in der Elektrotransformation?

Man stelle sich vor, es gebe Meldungen, Chefdesigner Gorden Wagener verlasse Mercedes und das Unternehmen präsentiere keinen Nachfolger und sage dazu – nichts. Unmöglich? Tatsächlich ist das bei Mercedes auch nicht so: Wagener verlässt zwar am 1. Februar 2026 nach rund 30 Jahren die Marke mit dem Stern, aber es gibt natürlich einen Nachfolger und eine große Pressemitteilung des Hauses.

So weit, so normal in Zeiten, in denen sich die Industrie transformiert und die Autohersteller mit ihr. Aber bei Jaguar, mitten in der radikalen Transformation zur reinen Elektromarke, ist der Chefdesigner weg, irgendwie, und von den Briten heißt es nur: "No Comment". Doch der Reihe nach.

Gerüchte, Dementis – und viele offene Fragen Am 1. Dezember 2025 tauchten erste Medienberichte auf, wonach Gerry McGovern Jaguar Land Rover mit sofortiger Wirkung verlassen haben soll. Teilweise war sogar von einem abrupten Rauswurf mit Heraus-Eskortieren aus dem Firmengebäude die Rede. Dies wäre allerdings keine Besonderheit – wenn Top-Führungspersonen große Konzerne, beispielsweise aufgrund einer eigenen Kündigung, verlassen, ist eine Begleitung durch den Werkschutz Standard.

Aber Jaguar Land Rover war nach Aufkommen der Gerüchte wie erstarrt. Da ein so großer Konzern sicher auch eine Abteilung für Krisenkommunikation hat oder ersatzweise eine in diesen Dingen erfahrene Agentur damit beauftragt, wirkt das Schweigen weniger wie eine Strategie, sondern eher wie Ratlosigkeit. Erst zwölf Tage später wagten sich die Verantwortlichen aus der Deckung – mit einem Dementi, das aber jegliche weitergehende Klarheit vermissen lässt: "Es ist unwahr, dass wir Gerry McGovern entlassen haben, und wir beabsichtigen nicht, Spekulationen weiter zu kommentieren." ("It is untrue that we have terminated Gerry McGovern’s employment, and we do not intend to further comment on speculative stories.") – verlautete aus dem Unternehmen. Zu der mehrfach energisch gestellten Nachfrage, ob McGovern weiterhin bei Jaguar Land Rover beschäftigt sei, schweigt der Konzern – bis heute. Diese Kommunikationslücke ist es, die die Geschichte weiter antreibt: Kein klares Ja, kein klares Nein, keine Einordnung.

Gerry McGovern ist einfach weg Parallel zu den Gerüchten fällt auf, dass McGovern bei öffentlichen Auftritten von Jaguar Land Rover nicht mehr in Erscheinung tritt. Weder bei Präsentationen noch bei Branchenveranstaltungen oder Presseformaten tauchte er in den vergangenen Wochen sichtbar auf. Auch Interviews oder Statements von ihm selbst fehlen vollständig. Für einen Manager, der seinen Job bislang als äußerst öffentlichkeitswirksam wahrgenommen hat, ist das mindestens bemerkenswert. Schließlich ist McGovern auch in dieser Hinsicht mit dem Ex-Mercedes-Designchef Gorden Wagener vergleichbar. Beide sind extrovertiert, stehen gern im Rampenlicht und präsentieren mit ihrer den Medien zugewandten, unterhaltsamen Art ihre Unternehmen offensiv.

Range Rover 2017 präsentiert Gerry McGovern am Land-Rover-Forschungs- und Entwicklungsstandort im englischen Gaydon mit dem Range Rover Velar eines der ersten Lifestyle-SUV.

So war Gerry McGovern über Jahre hinweg mehr als nur ein Chefdesigner. Als Chief Creative Officer prägte er nicht nur Modelle wie Range Rover, Defender oder Evoque, sondern auch das Selbstverständnis von Jaguar Land Rover als designgetriebenen Konzern. Mit dem Range Rover Velar gestaltete er beispielsweise ein modernes, livestyliges SUV, später holte er dann mit dem Defender Land Rovers größte Markenikone aus seiner archaischen Versteinerung in eine neue Epoche. Schon lange vor Jaguars Neuausrichtung hin zur elektrischen Luxusmarke war er eine Schlüsselfigur und selbst eine Marke – sichtbar, präsent, meinungsstark.

Gelobt, geachtet – und dann Type 00 So erzählte McGovern in einem Interview mit auto motor und sport freimütig, dass er kein Auto habe und ausschließlich Firmenwagen fahre. Er interessiere sich sehr für moderne Kunst und moderne sowie klassische Möbel und Luxusuhren. Seine Haltung zu Autos untermauerte er im Gespräch beinahe beiläufig: "Wenn Sie Ihr Leben lang in einer Schokoladenfabrik gearbeitet haben, können Sie doch auch keine Schokolade mehr sehen, oder? Ich bin Autos noch nicht überdrüssig, aber ich designe sie jetzt seit circa 40 Jahren. Ich kann nach Hause kommen und nicht mehr an Autos denken". Zurück auf der Arbeit hat er dann aber einen gelungenen Entwurf nach dem anderen präsentiert. 2020 hat ihn Queen Elizabeth II. wegen seiner Verdienste um das britische Automobildesign zum Officer of the Order of the British Empire (OBE) ernannt. Und dann kam Ende 2024 das Konzeptfahrzeug Jaguar Type 00.

Die Studie sollte den Hersteller aus seiner selbst gewählten Produktionspause reißen und Jaguar als Marke für sportlich-luxuriöse Elektroautos neu positionieren. Gestaltet hat den auffälligen, modern gezeichneten Zweisitzer Gerry McGovern – zumindest anfänglich gemeinsam mit seiner damaligen rechten Hand Massimo Frascella, der inzwischen als Designchef zu Audi gewechselt ist.



Enorme Fallhöhe aufgebaut Der Type 00 ist mutig und eigenständig – zugleich aber ein Symbol für die enorme Fallhöhe der neuen Jaguar-Strategie. Denn die Erwartungen an das Projekt sind hoch, während die Reaktionen gespalten ausfielen. Vor allem die begleitende Werbekampagne sorgte für Irritationen: Mit bewusst provokanten Bildern und Models in futuristisch-bunter Inszenierung wollte Jaguar Zukunft und Diversität zeigen, traf jedoch vielfach auf Unverständnis. Der öffentliche Gegenwind war erheblich, von der verantwortlichen Agentur hat sich der Hersteller getrennt, der damalige Jaguar-Land-Rover-Chef Adrian Mardell verließ 2025 den Konzern.

JLR Der ehemalige Jaguar-CEO Adrian Mardell hat das Unternehmen 2025 verlassen. Bis zur Vorstellung des Type 00 galt er als ausgesprochen erfolgreich.

Parallel dazu sieht sich Jaguar mit veränderten Marktbedingungen konfrontiert. Auf dem wichtigen US-Markt – zuletzt für fast ein Viertel des Umsatzes verantwortlich – hat die Elektromobilität an Dynamik verloren. Während andere Hersteller wieder verstärkt auf Verbrenner oder flexible Hybridlösungen setzen konnten, steht Jaguar mit seiner konsequenten E-Auto-Fokussierung vergleichsweise blank da.



Kein digitales Lebenszeichen Vor diesem Hintergrund berichtet die britische Sunday Times unter Berufung auf Insider, Jaguar arbeite plötzlich an einer Range-Extender-Version für die Serienvariante des Type 00. Der Konzern dementierte umgehend – doch allein das Gerücht zeigt, wie groß die strategische Unsicherheit derzeit ist. Ob das neue Management Gerry McGovern für den Marketingflop oder die radikale Elektro-Fokussierung verantwortlich macht, ist öffentlich nicht belegt. Doch die zeitliche Nähe zwischen Gerüchten über strategische Kurskorrekturen und McGoverns Verschwinden wirft Fragen auf.

Die Gerüchte um McGoverns Weggang kamen eine Woche nach der Übernahme des Jaguar-Land-Rover-Chefpostens durch den ehemaligen Tata-Finanzchef PB Balaji auf. Tata ist der Mutterkonzern von Jaguar Land Rover – ob das indische Unternehmen im Zuge der Neubesetzung der CEO-Stelle Jaguar gerade an eine besonders kurze Leine nimmt oder sonst irgendwie Druck ausübt, ist unbekannt. Zusätzliche Verstärkung erhält das Mysterium durch McGoverns digitale Abwesenheit. Es gibt keine verifizierten, aktiven Social-Media-Profile, über die er sich äußern oder positionieren könnte. LinkedIn, X, Instagram – all das spielt in seinem öffentlichen Auftreten offenbar keine Rolle.

JLR Jaguar-Land-Rover-Designchef Gerry McGovern hat als einer der ersten modern-schicke SUV entworfen und mit seiner Designsprache maßgeblich zum Aufblühen von Jaguar Land Rover beigetragen.

Damit fehlt eine weitere Ebene, über die sich sein aktueller Status nachvollziehen ließe. In Zeiten permanenter Sichtbarkeit fällt dieses Schweigen besonders auf.

Ein Schweigen, das Fragen aufwirft Ob strategischer Rückzug, interne Übergangsphase oder bewusste Funkstille: Öffentlich lässt sich derzeit nicht sagen, was Gerry McGovern tatsächlich macht – oder ob er noch Teil von Jaguar Land Rover ist. Fest steht nur, dass sein Fehlen auffällt und sich die daraus resultierende Unklarheit auf die Richtungsstabilität der tiefgreifenden Transformation von Jaguar überträgt.

Auf unsere Nachfrage, ob Gerry McGovern noch bei Jaguar Land Rover angestellt sei, betont die PR-Zentrale nur, dass man dem Statement vom Dezember 2025 nichts hinzuzufügen habe.