Kein Verkauf von Diesel-Lkw ab 2036 Kalifornien zieht Verkaufsverbot deutlich vor

Die kalifornische Regierungskommission California Air Resources Board (CARB) hat kürzlich über seine Advanced-Clean-Fleets-Bestimmungen abgestimmt: Einstimmig haben die Mitglieder ein Verbot des Verkaufs von mittelschweren und schweren Diesel-Lkw ab dem Jahr 2036 beschlossen. Ab 2036 dürfen in Kalifornien nur noch lokal emissionsfreie Lkw als Neufahrzeuge im Angebot sein.

Ab 2035 möchten die Verantwortlichen Politiker in Kalifornien den Verkauf von neuen Autos mit Verbrennungsmotor verbieten. Ein Verbot für neue Diesel-Lkw sollte ab 2040 gelten – dieses Datum ist jetzt um fünf Jahre nach vorn verlegt. Schließlich möchte Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom (Demokratische Partei), dass bis 2045 nur noch lokal emissionsfreie mittelschwere und schwere Lkw in dem mit fast 40 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat fahren. Deshalb gibt es für die Fahrzeuge von staatlichen und kommunalen Behörden auch einen noch strikteren Zeitplan: Bis 2024 müssen bereits 50 Prozent der gekauften Fahrzeuge lokal emissionsfrei sein, bis 2027 sind es 100 Prozent. Selbst bei schweren Sattelschleppern gibt es inzwischen solche Fahrzeuge, so liefert Tesla beispielsweise den Semi Truck seit Ende 2022 tröpfchenweise aus. Der Elektroautohersteller saß früher in Kalifornien, inzwischen hat er sein Hauptquartier in Texas. Für ältere Lkw hat Toyota eine Brennstoffzellen-Nachrüstung entwickelt.

Kalifornien mit härtesten Abgasvorschriften weltweit

Der US-Bundesstaat Kalifornien ist für seine harten Abgasvorschriften bekannt. Diese führen dazu, dass seit Jahresbeginn eine weitere Fahrzeuggruppe von den Straßen des Westküsten-Staates verbannt wird: Lastwagen und Busse mit Dieselantrieb, deren Motoren aus dem Modelljahr 2010 oder früher stammen. Die also im Extremfall gerade einmal etwas mehr als 13 Jahre alt sind, was bei derartigen Fahrzeugen ein geringes Alter ist. Einer Statistik des amerikanischen "Diesel Technology Forum" zufolge stammten in Kalifornien im vorletzten Jahr lediglich 48 Prozent aller Nutzfahrzeuge mit Dieselantrieb aus dem Modelljahr 2011 oder später.

Allerdings betrifft die Regelung lediglich Nutzfahrzeuge der US-Klassen vier bis sechs mit einem zulässigen Gesamtgewicht zwischen 14.001 und 26.000 amerikanischen Pfund (umgerechnet 6,35 bis 11,8 Tonnen). Falls ein entsprechend alter Lkw oder Bus noch über seinen ursprünglichen Motor verfügt, muss dieser gegen ein neueres Exemplar getauscht werden, das dann keinen Limitierungen mehr unterliegt. Schwerere Fahrzeuge der Klassen sieben und acht müssen zumindest über einen Partikelfilter, der den Anforderungen der kalifornischen Umweltbehörde CARB entspricht verfügen oder ebenfalls mit einem jüngeren Dieselmotor ausgerüstet sein.

Kritik aus Lkw-Industrie und von Spediteuren

Schätzungen der CARB zufolge sind rund 200.000 Busse und über 70.000 Lkw von dem neuen Gesetz betroffen. Kein Wunder, dass die US-Lkw-Hersteller und die Spediteure in und um Kalifornien wenig begeistert vom Diesel-Verbot sind. Die Klagen kennen wir von den in Deutschland infolge des Abgasskandals 2015 erlassenen Diesel-Fahrverboten: Es mangelt an den nötigen zertifizierten Teilen (insbesondere Partikelfiltern und erst recht in Zeiten gestörter Lieferketten). Zudem sei die Umrüstung ein teures Unterfangen – vor allem für Betreiber größerer Flotten. Dennoch seien laut CARB seit Erlass des Gesetzes bereits 1,58 Millionen Nutzfahrzeuge regelkonform umgerüstet worden.

Allerdings gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel dann, wenn ein Fahrzeug weniger als 1.000 Meilen (1.609 Kilometer) im Jahr zurücklegt. Ist ein Partikelfilter an Bord, steigt das Meilen-Limit auf 15.000 (24.140 Kilometer) beziehungsweise 20.000 (32.187 Kilometer) für Müllaster. Auch für landwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge sowie für staatliche oder kommunale Flotten gelten weniger strenge Vorgaben.

Gesetz von 2008

Ganz neu ist die Regelung übrigens nicht. Kalifornien verabschiedete das Gesetz bereits 2008 und verschärfte es 2014. Seit Januar 2015 werden auf dieser Basis alte Nutzfahrzeuge schrittweise aus dem Verkehr gezogen oder ihre Besitzerinnen und Besitzer zur Umrüstung auf modernere Motoren oder Aufrüstung mit Partikelfiltern gezwungen. Da die Regelung oft ignoriert wird, will die CARB deutlich strengere Kontrollen etablieren. Entsprechend alte Lkw und Busse müssen jährlich zum Abgas-Check; zudem will die Behörde verstärkt Kontrollen an Kaliforniens Fernverkehrsstraßen durchführen.

Kalifornien verbannt jedoch nicht nur Diesel-Lkw und -Busse von seinen Straßen. Im Sommer 2022 verabschiedete der einwohnerreichste Bundesstaat der USA ein von der CARB forciertes Gesetz, das von 2035 an den Verkauf von Autos mit reinen Verbrennerantrieben verbietet. Bereits ab 2026 schreibt der Westküstenstaat für die Hersteller beim Absatz ihrer Autos konkrete Mindestanteile von Elektro- oder Wasserstoffautos vor, die dann kumuliert bei mindestens 35 Prozent liegen müssen (68 Prozent ab 2030).

Hinweis: In der Fotoshow zeigen wir Ihnen den Western Star 57X, einen neuen Fronthauber-Langstrecken-Lkw aus dem Daimler-Konzern.

Fazit

Verknappte Schlagzeilen à la "Kalifornien verbietet Dieselfahrzeuge" haben aufhorchen und bei einigen Zeitgenossen bereits die Zornesröte ins Gesicht steigen lassen. Tatsächlich geht es bei diesem Thema "nur" um Nutzfahrzeuge ab einer gewissen Gewichtsklasse, die auch sonst konkrete Bedingungen erfüllen müssen. Dennoch untermauert der Bundesstaat mit dieser Regelung seinen Ruf, die weltweit härtesten Abgasvorschriften für Fahrzeuge zu haben. Es sieht danach aus, als strebe Kalifornien mit seiner Umweltbehörde CARB an, das in Zukunft beizubehalten – Stichwort Verbrenner-Verbot ab 2035.

Hinzu kommt jetzt ein Verbot für neue Diesel-Lkw ab 2036. Bis 2045 sollen dann nur noch lokal emissionsfreie Fahrzeuge in Kalifornien fahren.