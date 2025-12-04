Neue Aufträge für Magna in Graz: Mercedes G bleibt, McLaren kommt

Nachdem zuletzt die chinesischen Autobauer XPeng und GAC Magna Steyr mit der Produktion von Elektromodellen beauftragt haben, kommen jetzt für den Standort in Graz zwei weitere gute Nachrichten hinzu.

SUV-Produktion für McLaren möglich Wie die Kronenzeitung in Österreich berichtet, hat Mercedes den langjährigen Fertigungsauftrag für die Mercedes G-Klasse bis zum Jahr 2034 verlängert. Zusätzlich scheint auch der britische Sportwagenbauer McLaren an einer Auftragsfertigung bei Magna Steyr interessiert zu sein. Nach Informationen der Kronenzeitung verhandelt die britische McLaren Automotive Holdings mit Magna über die Fertigung von zwei Elektro-Luxus-Modellen. Gemeint sein könnten damit Versionen des geplanten SUV-Modells. Die Gespräche sollen sich in der finalen Phase befinden. Kommt es zum Deal, so soll die Produktion ab 2028 anlaufen. Spekuliert wird über ein Produktionsvolumen von bis zu 30.000 Fahrzeugen jährlich allein für McLaren.

Das ist mehr als das Zehnfache der Gesamtproduktion des britischen Autobauers und macht klar, dass es sich bei den Magna-Modellen wohl um SUV handelt. Denn das Segment der bisher von McLaren ausschließlich gebauten Sport- und Supersportwagen ist für solche Volumina viel zu klein. Ob allerdings bei elektrischen SUV ein solcher Bedarf an McLaren-Fahrzeugen besteht, darf bezweifelt werden. Der ursprünglich ebenfalls britische Sportwagenhersteller Lotus (gehört zum chinesischen Unternehmen Geely) erreicht solche Stückzahlen auch mit E-SUV bei weitem nicht und will seine Modellpalette daher um Hybride ergänzen.

Mit den neuen Fertigungsaufträgen könnte Magna Steyr den Entfall der Produktion von BMW Z4 und Toyota Supra kompensieren. Beide Modelle werden im Frühjahr 2026 eingestellt.