Neue Produktstrategie bei AMG: Über 27 neue Modelle in 36 Monaten

Das könnte die größte Produktoffensive in der Geschichte von Mercedes-AMG werden. Der Hersteller plant in nur 36 Monaten mehr als 27 neue Modelle an den Start zu bringen. Das kündigte AMG-CEO Michael Schiebe im „Hot Pursuit!“-Podcast von Bloomberg an. Die Strategie setzt dabei sowohl auf leistungsstarke Verbrenner als auch auf eine neue Generation von Elektrofahrzeugen.

Damit möchte die Performance-Marke die Lücke in Sachen verkaufte Einheiten zum Rivalen BMW M schließen. Die M-GmbH feierte im vergangenen Jahr einen neuen Verkaufsrekord mit 213.457 Fahrzeugen. AMG kam auf etwa 145.000 verkaufte Modelle.

Ein Mix aus V8, Sechszylinder und E-Power

Den Anfang der Produktoffensive machten bereits die überarbeiteten Modelle GLE 63 und GLS 63, die einen neuen V8-Motor bekommen haben. Doch das ist nur der Auftakt. Als Speerspitze des Portfolios wird ein besonders leistungsstarkes Modell des neuen CLE erwartet, das unter dem exklusiven "Mythos"-Label erscheinen soll. Parallel dazu ist eine klassische CLE 63-Variante in Planung, ebenfalls mit Achtzylinder. Weitere V8-Highlights in der Pipeline sind ein G63 als Cabriolet und eine neue Black Series-Version des AMG GT.

Gleichzeitig stärkt AMG den Sechszylinder. Analog zum kürzlich vorgestellten GLC 53 wird auch die C-Klasse einen C53 mit Reihensechszylindermotor erhalten. Die Zukunft der Marke ist jedoch elektrisch. Auf Basis der neuen, eigenständigen AMG.EA-Plattform, die mit dem elektrischen GT 4-Türer Coupé debütierte, plant AMG ein rein elektrisches Performance-SUV.

Mehr Modelle, weniger Motoren

Trotz der wachsenden Modellvielfalt wird AMG die Komplexität im Antriebsstrang reduzieren. Wie CEO Michael Schiebe gegenüber dem Magazin Automotive News bestätigte, wird die Anzahl der Motorvarianten von derzeit zehn auf nur noch vier sinken. Das Rückgrat des Verbrenner-Angebots bilden künftig ein weiterentwickelter Sechszylinder sowie der neue V8-Motor. Ob die Vierzylinder-Aggregate langfristig im Portfolio bleiben, ist derzeit unklar.

Im Video sehen Sie den AMG GLS63.