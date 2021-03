Lade-Zukunft für Elektro-Porsche Schnelllader mit Porsche-Lounges

Fahrer von elektrischen Porsche-Modellen sollen beim Aufladen in Zukunft nicht mehr an traurigen Ladestationen in zugigen Ecken auf schnöden Rastplätzen warten müssen. Stattdessen planen die Zuffenhauser ein "hochwertiges und marken-adäquates Ladeerlebnis". Dafür wählt Porsche attraktive Standorte in der Nähe der großen Fernstraßen in ganz Europa aus und baut im Stil der Marke edle Lade-Lounges und überdachte Lade-Stationen auf. Letztere verfügen über sechs bis zwölf Ladepunkte mit bis zu 350 kW Ladeleistung.

Porsche Überdachte Schnelllader schützen die Porsche-Modelle.

Innovatives Rasten beim Laden

Fahrer und Passagiere erhalten für die Dauer des Aufladens über das Smartphone Zugang zum hellen Lounge-Bereich mit innovativen Selbstbedienungseinrichtungen sowie Sitzgelegenheiten und Unterhaltungsprogramm. Radikal neu ist die Idee nicht, Elektroauto-Pionier Tesla setzt seit einiger Zeit auf "Tesla Lounges" und plant, die eigenen Schnelllade-Parks zu kleinen Raststationen auszubauen.

Mit den Porsche-Lounges will das Unternehmen ein möglichst komfortables und schnelles Reise-Erlebnis schaffen. Die Abrechnung erfolgt direkt über Porsche. Insgesamt stehen Kunden im Rahmen des Porsche Charging Service über 135.000 Ladepunkte in 20 Ländern zur Verfügung. Wie viele Lounges Porsche auflegen wird und in welchem Zeitraum sie aufgebaut werden, konnte Porsche auf Nachfrage von auto-motor-und-sport.de nicht beantworten.

Fazit

Porsche will das Laden seiner E-Autos zu einem marken-adäquaten Erlebnis machen. Dafür bringen sie nicht etwa noch schnellere Ladesysteme an den Start, sondern bringen die Porsche-Fahrer in einem Wartesalon mit Selbstbedienung unter.