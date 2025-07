Rechenbeispiel: So stark profitieren Sie von der 0,25-%-Steuer

Unabhängig davon, ob diese Regelung sozial gerecht ist oder nicht beziehungsweise ob sie tatsächlich einen relevanten Beitrag zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes des Verkehrssektors führen wird ( Gerd Stegmaier, Chefredakteur von auto-motor-und-sport.de meint zweimal: "Nein!" ): Für einige Dienstwagenberechtigte dürfte nun das große Rechnen losgehen, verbunden mit der Frage: "Wie viel Geld kann ich sparen, wenn ich ein Elektroauto statt eines Verbrenners nehme? Und was kostet mich ein Plug-in-Hybrid als Alternative?"

Um schon mal einen Hinweis zu geben, wie sich die neue Regelung für Fahrerinnen und Fahrer eines teuren Dienstwagens auswirken könnte, haben wir ebenfalls nachgerechnet. Oder besser: Nachrechnen lassen, denn wir haben für unser Beispiel den Dienstwagen-Rechner des "Handelsblatts" genutzt. Dafür sind einige Vorabannahmen nötig, die uns realistisch erscheinen. Unser virtuelle Dienstwagenberechtigte bezieht ein Bruttogehalt von 100.000 Euro im Jahr respektive 8.333,33 Euro im Monat und wohnt 20 Kilometer von seinem Arbeitsort entfernt. Er oder sie ist 1980 geboren, lebt in Baden-Württemberg, dem Heimatbundesland der Motor Presse Stuttgart, gehört der Steuerklasse I an, hat keine Kinder und zahlt keine Kirchensteuer.

Das kostet der BMW i5 als Dienstwagen im Monat

Unser imaginärer Elektro-Dienstwagen ist ein BMW i5 Touring, der in der Basis 72.200 Euro kostet und somit bisher zu teuer war für die 0,25-Prozent-Regelung. Wir bewegen uns jedoch nicht am unteren Preislimit; wir wollen uns ja schließlich ein wenig Zusatzausstattung gönnen, die beim Bruttolistenpreis, der dem Prozentsatz zugrunde liegt, einberechnet wird. Unser BMW i5 eDrive40 Touring mit den Paketen M Sport, Travel, Innovation und Comfort sowie in der Farbe Phytonicblau metallic und weiteren kleinen Extras kostet 85.000 Euro laut Liste. Aber wir sind ja kein Privatkäufer, sondern Dienstwagenfahrer – und zahlen für diesen ausgewachsenen und ordentlich ausgestatteten Business-Kombi mit 250 kW (340 PS) gerade einmal 159,83 Euro als Netto-Privatanteil im Monat.