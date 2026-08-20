Stau-Wochenende 21. bis 23.8.2026: Diese Autobahnen sollten Sie meiden

In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern enden die Sommerferien. Hinzu kommen Urlauber aus anderen Bundesländern, die sich bereits auf dem Heimweg befinden. Auch im Süden der Niederlande gehen die Ferien zu Ende.

In Richtung Urlaubsgebiete dürfte sich die Lage dagegen etwas entspannen. Späturlauber bleiben jedoch unterwegs. Zusätzlich bremsen rund 1.000 Baustellen den Verkehr. Die größten Staugefahren erwartet der ADAC am Freitagnachmittag (21.8.), am Samstagvormittag (22.8.) und am Sonntagnachmittag (23.8.).

Zusätzlicher Verkehr droht durch schwere Lastwagen. Wegen des Niedrigwassers auf den Flüssen haben fast alle Bundesländer das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen vorübergehend ausgesetzt. Transporte, die nicht mehr oder nur eingeschränkt über die Wasserstraßen abgewickelt werden können, werden dadurch teilweise auf die Straße verlagert.

Diese Autobahnen sind besonders betroffen A1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück

A2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg

A3 Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau – Linz

A4 Heerlen/Aachen – Köln sowie Dresden – Görlitz

A5 Heidelberg – Karlsruhe – Basel sowie Kassel – Frankfurt

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel sowie Ulm – Füssen/Reutte

A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig

A10 Berliner Ring

A11 Stettin – Kreuz Uckermark – Berliner Ring

A12 Frankfurt (Oder) – Berliner Ring

A13 Dresden – Berliner Ring

A17 Dresden – Prag

A20 Lübeck – Rostock

A21 Kiel – Bargteheide

A24 Hamburg – Schwerin

A27 Bremen – Bremerhaven

A31 Gronau – Meppen

A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A81 Stuttgart – Singen

A95 München – Garmisch-Partenkirchen

A96 Lindau – München

A99 Autobahnring München

Tirol setzt weiter auf Abfahrtssperren Wer über Österreich fährt, muss sich weiterhin auf zusätzliche Verkehrsmaßnahmen einstellen. In Tirol und Salzburg gelten bei Stau auf mehreren Landesstraßen Abfahrtssperren. Sie sollen verhindern, dass Autofahrer die Autobahnen verlassen und über Ortschaften ausweichen.

In Deutschland gibt es ähnliche Beschränkungen. Durchfahrtsverbote gelten bei entsprechendem Verkehrsaufkommen unter anderem entlang der A7 im Landkreis Ostallgäu, der A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach sowie an der A93 im Inntal. Betroffen sind außerdem Straßen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Stau-Strecken in Österreich A1 Westautobahn

A4 Ostautobahn

A9 Pyhrnautobahn

A10 Tauernautobahn

A11 Karawankenautobahn

A12 Inntalautobahn

A13 Brennerautobahn

A14 Rheintal/Walgau-Autobahn

B197 Arlbergstraße

Fernpass B179 Stau-Strecken in der Schweiz A1 Bern – Zürich – St. Margarethen

A2 Luzern – Chiasso (Gotthard-Route)

A3 Basel – Zürich – Chur

A13 Bregenz – Chiasso (San-Bernardino-Route) Stau-Strecken in Italien A22/SS12 Brennerroute

A23 Villach – Udine

A4 Verona – Venedig – Triest

A7 Mailand – Genua

A1 Modena – Bologna – Florenz

In Italien verstärkt die Rückreisewelle nach dem Feiertag Ferragosto am 15. August den Verkehr. Viele italienische Urlauber verlassen die Ferienorte an den Küsten. Entsprechend voll kann es auf den Verbindungen in Richtung der großen Städte und auf den Nord-Süd-Routen werden.

Mit Verzögerungen ist außerdem auf den Fernstrecken von und zu den niederländischen, kroatischen und französischen Küsten zu rechnen. Betroffen sind zudem der Balkantransit von und nach Griechenland und in die Türkei sowie wichtige Verbindungen nach Polen und Tschechien.

A12 in den Niederlanden am Wochenende gesperrt Eine zusätzliche Behinderung betrifft Rückreisende aus den Niederlanden. Die A12 von Utrecht in Richtung Arnheim ist zwischen dem Kreuz Lunetten und Veenendaal-West wegen Fahrbahnsanierungen gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitag (21.8.) um 21:00 Uhr und endet am Montag (24.8.) um 5:00 Uhr.

Die Autobahn gehört zu den wichtigsten Verbindungen von der niederländischen Küste in Richtung Deutschland. Autofahrer müssen mindestens 60 Minuten zusätzliche Fahrtzeit einplanen. Gleichzeitig findet am Wochenende in Zandvoort die Formel 1 statt, wodurch insbesondere vor und nach den Veranstaltungen zusätzlicher Verkehr erwartet wird.

Grenzkontrollen sorgen weiter für Wartezeiten Seit Mai 2025 finden an allen deutschen Grenzen verstärkte Einreisekontrollen statt. Besonders betroffen sind die Grenzübergänge auf der A3 bei Suben, auf der A8 am Walserberg und auf der A93 bei Kiefersfelden.

Verzögerungen sind außerdem auf der A4 bei Ludwigsdorf, auf der A12 bei Frankfurt (Oder), auf der A15 bei Forst sowie am Grenzübergang Ellund auf der A7 möglich. Dort entstanden an vergangenen Wochenenden kilometerlange Staus. Bei Fahrten nach Slowenien, Kroatien, Griechenland und in die Türkei beziehungsweise auf dem Rückweg nach Deutschland können ebenfalls längere Wartezeiten entstehen.

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