Stau-Wochenende 21. bis 23.8.2026: Diese Autobahnen sollten Sie meiden

In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern enden die Sommerferien. Hinzu kommen Urlauber aus anderen Bundesländern, die sich bereits auf dem Heimweg befinden. Auch im Süden der Niederlande gehen die Ferien zu Ende.
In Richtung Urlaubsgebiete dürfte sich die Lage dagegen etwas entspannen. Späturlauber bleiben jedoch unterwegs. Zusätzlich bremsen rund 1.000 Baustellen den Verkehr. Die größten Staugefahren erwartet der ADAC am Freitagnachmittag (21.8.), am Samstagvormittag (22.8.) und am Sonntagnachmittag (23.8.).
Zusätzlicher Verkehr droht durch schwere Lastwagen. Wegen des Niedrigwassers auf den Flüssen haben fast alle Bundesländer das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen vorübergehend ausgesetzt. Transporte, die nicht mehr oder nur eingeschränkt über die Wasserstraßen abgewickelt werden können, werden dadurch teilweise auf die Straße verlagert.
Diese Autobahnen sind besonders betroffen
- A1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück
- A2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg
- A3 Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau – Linz
- A4 Heerlen/Aachen – Köln sowie Dresden – Görlitz
- A5 Heidelberg – Karlsruhe – Basel sowie Kassel – Frankfurt
- A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
- A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel sowie Ulm – Füssen/Reutte
- A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe
- A9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig
- A10 Berliner Ring
- A11 Stettin – Kreuz Uckermark – Berliner Ring
- A12 Frankfurt (Oder) – Berliner Ring
- A13 Dresden – Berliner Ring
- A17 Dresden – Prag
- A20 Lübeck – Rostock
- A21 Kiel – Bargteheide
- A24 Hamburg – Schwerin
- A27 Bremen – Bremerhaven
- A31 Gronau – Meppen
- A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach
- A81 Stuttgart – Singen
- A95 München – Garmisch-Partenkirchen
- A96 Lindau – München
- A99 Autobahnring München
Tirol setzt weiter auf Abfahrtssperren
Wer über Österreich fährt, muss sich weiterhin auf zusätzliche Verkehrsmaßnahmen einstellen. In Tirol und Salzburg gelten bei Stau auf mehreren Landesstraßen Abfahrtssperren. Sie sollen verhindern, dass Autofahrer die Autobahnen verlassen und über Ortschaften ausweichen.
In Deutschland gibt es ähnliche Beschränkungen. Durchfahrtsverbote gelten bei entsprechendem Verkehrsaufkommen unter anderem entlang der A7 im Landkreis Ostallgäu, der A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach sowie an der A93 im Inntal. Betroffen sind außerdem Straßen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.
Stau-Strecken in Österreich
- A1 Westautobahn
- A4 Ostautobahn
- A9 Pyhrnautobahn
- A10 Tauernautobahn
- A11 Karawankenautobahn
- A12 Inntalautobahn
- A13 Brennerautobahn
- A14 Rheintal/Walgau-Autobahn
- B197 Arlbergstraße
- Fernpass B179
Stau-Strecken in der Schweiz
- A1 Bern – Zürich – St. Margarethen
- A2 Luzern – Chiasso (Gotthard-Route)
- A3 Basel – Zürich – Chur
- A13 Bregenz – Chiasso (San-Bernardino-Route)
Stau-Strecken in Italien
- A22/SS12 Brennerroute
- A23 Villach – Udine
- A4 Verona – Venedig – Triest
- A7 Mailand – Genua
- A1 Modena – Bologna – Florenz
In Italien verstärkt die Rückreisewelle nach dem Feiertag Ferragosto am 15. August den Verkehr. Viele italienische Urlauber verlassen die Ferienorte an den Küsten. Entsprechend voll kann es auf den Verbindungen in Richtung der großen Städte und auf den Nord-Süd-Routen werden.
Mit Verzögerungen ist außerdem auf den Fernstrecken von und zu den niederländischen, kroatischen und französischen Küsten zu rechnen. Betroffen sind zudem der Balkantransit von und nach Griechenland und in die Türkei sowie wichtige Verbindungen nach Polen und Tschechien.
A12 in den Niederlanden am Wochenende gesperrt
Eine zusätzliche Behinderung betrifft Rückreisende aus den Niederlanden. Die A12 von Utrecht in Richtung Arnheim ist zwischen dem Kreuz Lunetten und Veenendaal-West wegen Fahrbahnsanierungen gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitag (21.8.) um 21:00 Uhr und endet am Montag (24.8.) um 5:00 Uhr.
Die Autobahn gehört zu den wichtigsten Verbindungen von der niederländischen Küste in Richtung Deutschland. Autofahrer müssen mindestens 60 Minuten zusätzliche Fahrtzeit einplanen. Gleichzeitig findet am Wochenende in Zandvoort die Formel 1 statt, wodurch insbesondere vor und nach den Veranstaltungen zusätzlicher Verkehr erwartet wird.
Grenzkontrollen sorgen weiter für Wartezeiten
Seit Mai 2025 finden an allen deutschen Grenzen verstärkte Einreisekontrollen statt. Besonders betroffen sind die Grenzübergänge auf der A3 bei Suben, auf der A8 am Walserberg und auf der A93 bei Kiefersfelden.
Verzögerungen sind außerdem auf der A4 bei Ludwigsdorf, auf der A12 bei Frankfurt (Oder), auf der A15 bei Forst sowie am Grenzübergang Ellund auf der A7 möglich. Dort entstanden an vergangenen Wochenenden kilometerlange Staus. Bei Fahrten nach Slowenien, Kroatien, Griechenland und in die Türkei beziehungsweise auf dem Rückweg nach Deutschland können ebenfalls längere Wartezeiten entstehen.
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