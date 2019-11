Tesla Gigafactory in Deutschland Musk baut Model Y in Brandenburg

Elon Musk hat am Dienstag (12.11.2019) in Berlin den Bau der vierten Gigafactory in Deutschland angekündigt. Das Werk soll in der Nähe des neuen Berliner Flughafens BER entstehen, konkret im brandenburgischen Grünheide im Landkreis Oder-Spree.

Dieser Standort war bereits zusammen mit Emden, Dörpen im Emsland sowie einer Location an der Grenze zu den Benelux-Staaten in der engeren Auswahl. Dort sollte auch schon einmal BMW-Werk entstehen.

OpenStreetmaps In Grünheide nahe Berlin soll die deutsche Gigafactory entstehen.

Deutsche Gigafactory schafft neue Arbeitsplätze

In der deutschen Gigafactory, die zwischen 7.000 und 10.000 neue Arbeitsplätze schafft, sollen ab 2021 neben Batterien und Antriebssträngen auch das neue Model Y sowie das Model 3 gebaut werden. Neben der Gigafactory plant Musk auch ein Design- und Entwicklungszentrum „Brain“ in Berlin. Erste Grundstücke sollen schon gesucht werden. Die Standort-Wahl begründete der Elektroautopionier mit der „außergewöhnliche Qualität deutscher Ingenieurskunst“ und ließ sich zu einem kleinen Seitenhieb auf den verzögerten Bau des Hauptstadtflughafens hinreißen: „Wir werden definitiv ein höheres Tempo vorlegen müssen als der Flughafen“.

Die Gigafactory 4 dürfte ähnliche Dimensionen wie das Werk in Shanghai, dass innerhalb von einem Jahr gebaut wurde, aufweisen. Hier laufen zunächst jährlich 150.000, später 500.000 Fahrzeuge vom Band. Die Verhandlungen über den Bau der Fabrik in Brandenburg wurde erst kurzfristig schriftlich besiegelt: am Dienstag bei einem Treffen zwischen Musk und dem brandenburgischen Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD).

Tesla: So sieht der Gigafactory aus 78 Bilder Bilder: Tesla Gigafactory in Deutschland zum Artikel zur Startseite Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla ams ams ams ams ams ams Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla Tesla 1/78

Weltweit möchte Musk zehn bis zwölf Fabriken nach dem Vorbild der Tesla Gigafactory 1 im US-Bundesstaat Nevada bauen. Die Gigafactory 1 ließ Elon Musk in Kooperation mit dem japanischen Elektronikkonzern Panasonic seit 2014 errichten, 2020 soll der Bau abgeschlossen sein. Die Fabrik produziert bereits während ihrer Bauzeit Batterien. Bei höchster Auslastung soll die Produktionsstätte Akkus mit einer Gesamtspeicherkapazität von 35 Gigawattstunden ausstoßen – dies wäre mehr als eine Verdopplung der aktuell weltweiten Batterieproduktion. Die Herstellung von Batterien gilt momentan als Flaschenhals bei der Serienproduktion von Tesla-Elektroautos.

Umfrage Was wird schneller fertig? 35 Mal abgestimmt Der Hauptstadtflughafen Die Gigafactory mehr lesen

Deutschland als gefragter Standort

Tesla ist in Deutschland bereits mit einem kleineren Produktionsstandort vertreten: Am 3. Januar 2017 übernahmen die Amerikaner den in Prüm (Rheinland-Pfalz) ansässigen Zulieferer Grohmann Engineering. Der in „Tesla Grohmann Automation“ umbenannte Maschinenbauer betreibt wiederum weitere Standorte im bayerischen Neutraubling, in Chandler im US-Bundesstaat Arizona und in Shanghai. Das Unternehmen hat das Produktionssystem für den Tesla Model 3 erstellt und baut Montagemaschinen zur Fertigung von Batteriezellen und Batteriemodulen. Mit der Übernahme durch Tesla war der Hersteller gezwungen, seine sämtlichen bestehenden Geschäftsbeziehungen zu mit Tesla konkurrierenden Herstellern wie BMW und Daimler abzubrechen.

In Sachen Zulieferer arbeitet Tesla ohnehin schon lange eng mit deutschen Unternehmen zusammen. So kommen wichtige Bauteile von Bosch (Stuttgart), Brose (Coburg), ZF (Friedrichshafen), Continental (Hannover), Elektrobit (Erlangen) und selbst Autobauer Daimler liefert Komponenten an seinen Konkurrenten.

Fazit

Wow, Elon Musk haut wieder einen raus. Wie kein Zweiter gelingt es ihm, mit der Ankündigung eines neuen Werks die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wo andere schnöde Pressemitteilungen veröffentlichen, nutzt Musk natürlich die große Bühne ... und Twitter. Für die deutsche Autoindustrie ist das Werk in Brandenburg indes eine erneute Kampfansage.