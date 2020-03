Toyota-Modellfahrplan Aus GT86 wird GR86, neue SUV in der Mache

Das Posting von "allcarnews" auf Instagram wirkt authentisch, die Informationen soweit plausibel, wenngleich es nur diese eine einzige Quelle gibt.

Anhand des Zeitplans ist zu erkennen, dass es ab Herbst 2020 den Minivan Sienna als Hybrid-Version sowie einen neuen Crossover geben wird. Dabei könnte es sich um den neuen B-SUV handeln, der ursprünglich auf dem Genfer Autosalon gezeigt werden sollte.

Toyota GT86 wird GR86 heißen

Das wohl wichtigste Modell ist der Nachfolger des Toyota GT86. Der kleine Sportwagen ist für den Sommer 2021 vorgesehen. Der Modell, baugleich mit dem BRZ von Subaru, wird in der neuen Generation nicht mehr GT86 sondern GR86 in Anlehnung an das Gazoo Racing-Label umbenannt.

Beide Modelle basieren auf einer neuen Plattform, die nicht mehr von Subaru kommt. Stattdessen nutzen sie die New Global Architecture-Basis von Toyota. Der Toyota GR86 erhält dann ab Sommer 2021 einen 2,4-Liter großen Vierzylinder-Boxer mit Turboaufladung und mindestens 255 PS.

Mit einem völlig neuen CUV geht es im 3. Quartal 2021 weiter. Das dürfte dann der "4-Active" sein, der als Bronco-Konkurrent an den Start geht.

Die weiteren Infos aus der Händlerveranstaltung:

In den USA wird der Toyota Land Cruiser als Fünfsitzer und reiner Offroader ohne Luxusausstattung angeboten

Der Toyota Tundra basiert ab 2021 auf der neuen TNGA-F-Plattform

Lexus bietet für Fahrzeuge unter 90.000 US-Dollar keine V8-Motoren mehr an

Der Lexus LC-F erhält ab 2022 einen neue Twin-Turbo-V8

Der Lexus GS wird zugunsten einer Lexus-Version des Toyota Mirai eingestellt

Die nächste Generation des Lexus NX basiert auf der TNGA-K-Plattform und kommt mit fünf Motorversionen

Der Lexus LX erhält einen Twin-Turbo-V6-Hybrid

Der weitere Produktfahrplan