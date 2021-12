Chipmangel, Super-Rechner, Vernetzung VW in Not - bauen Chinesen die besseren E-Autos?

VW in Not - bauen Chinesen die besseren E-Autos?

Volkswagen verfehlt 2021 seine Verkaufsziele für die neuen Elektromodelle der ID-Familie in China. Statt einem geplanten Absatz von bis zu 100.000 Stück rechnet man in Wolfsburg nur noch mit maximal 80.000 verkauften Elektro-VW. 2022 sollen es dann 160.000 ausgelieferte ID-Modelle werden. Das sind, egal ob man jetzt 2021 oder 2022 betrachtet, rund 20% weniger, als man sich ursprünglich vorgenommen hatte. Laut einem VW-Statement liegt der lahmende Absatz vor allem am Halbleitermangel, der China bereits seit Monaten trifft. Das ist, nach allem was man über den chinesischen Markt in Erfahrung bringen kann, auch nicht falsch. In China wurden nach vorläufigen Daten des Herstellerverbands CAAM im November 2021 2,47 Millionen Pkw und Nutzfahrzeuge abgesetzt. Und damit fast 11 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Dass vor allem der selbst unter Beschuss stehende VW-Chef Herbert Diess das Argument mit den fehlenden Halbleitern wahrscheinlich nicht so richtig gelten lässt, zeigen die Medien-Spekulationen um den aktuellen China-Chef Stephan Wöllenstein. Der werde, so berichtete unter anderem die Wirtschaftswoche, zeitnah abgelöst. Einen Nachfolger gibt es aber zumindest offiziell noch nicht.

Tatsächlich ist es übrigens überhaupt nicht so schwer nachvollziehbar, dass VW in China tatsächlich ein größeres Problem haben könnte, also einfach "nur" fehlende Computerchips. Die Autos, allen voran die neuen ID-Elektromodelle, verfügen im Vergleich zu vor allem chinesischen Konkurrenz über wenig bis keine Alleinstellungsmerkmal und lassen sich deshalb nur mit sehr viel Aufwand, bzw. Rabatten verkaufen. Wer sich im Netz umsieht findet reichlich Stimmen chinesischer Kunden, die sich nach einem Besuch beim VW-Händler zum Beispiel über das wenig revolutionärem Infotainmentsystem des VW ID.4 X lustig machen. Das liegt unter anderem an Autos wie dem GAC Aion V Plus. In Europa ist die Marke GAC weitgehend unbekannt. GAC steht für die Guangzhou Automobile Group, Aion ist eine der vollelektrischen Submarken des Konzerns. Und der V fährt im 4,70-Meter-Segment ziemlich genau zwischen dem VW ID.4 (der in China ID.4 X heißt) und dem VW ID.6, den es bislang nur in China gibt. Über dessen Design lässt sich immer streiten. Aber es eckt zumindest nirgends auffällig an.

GAC Aion Der Aion V Plus informiert um sauber strukturierten Cockpit über zwei große Displays, der zentrale Touchscreen ist 15,6 Zoll groß. Natürlich funkt das Infotainment im 5G-Netz und bietet vom Video-Streaming mit den Lieben zu Hause bis zum TV-Stream alles an Annehmlichkeiten, was der elektrifizierte Chinese so gewohnt ist.

200 Kilometer Reichweite in 5 Minuten

Viel spannender ist eh der Blicks ins Auto. Und in die Technik. Der Aion V Plus informiert um sauber strukturierten Cockpit über zwei große Displays, der zentrale Touchscreen ist 15,6 Zoll groß. Natürlich funkt das Infotainment im 5G-Netz und bietet vom Video-Streaming mit den Lieben zu Hause bis zum TV-Stream alles an Annehmlichkeiten, was der elektrifizierte Chinese so gewohnt ist. Je nach gewählter Akku-Kapazität (70, 80 und 95 kWh) fährt der V Plus bis zu 702 Kilometer weit, allerdings nach der NEDC-Norm, die vergleichbar mit der europäischen NEFZ ist. Wichtiger als die theoretische Reichweite: Der V Plus hat laut GAC den weltweit ersten Graphen-Akku und eine neu entwickelte Ladetechnologie an Bord, die GAC "AESafe" nennt. Die macht es nach Angaben der Herstellers möglich, an den eigens entwickelten 480-kW-Schnellladern mit einer absurd hohen Ladeleistung zu laden. Ganz praktisch soll der V Plus bis zu 200 Kilometer Reichweite in 5 Minuten laden können.

1000 Kilometer Reichweite

Noch ein bisschen mehr ambitionierte Technik? Kein Problem, die steht mit den GAC Aion LX gleich nebenan. Der soll ab 2022 dank eines Akkus mit einer Kapazität von 144,4 kWh auf eine NEDC/NEFZ-Reichweite von mehr als1000 Kilometer kommen. Laut GAC basieren die verwendeten Lithium-Ionen-Zellen auf einer NMC-Kathode sowie einer siliziumhaltigen Anode. Diese Technologie macht es laut GAC möglich, die Batterien leichter und kleiner zu machen, die Performance bei tiefen Temperaturen zu verbessern und die Energiedichte zu erhöhen. Das aufgeräumte LX-Plus-Cockpit kommt mit extrem wenigen Tasten und Schaltern aus, dominant sind die beiden großen Bildschirme. Viel wichtiger ist aber die ambitionierte Phalanx an Assistenzsystemen. Wer das Top-Modell ordert, bekommt ein Elektro-SUV vor die Tür gestellt, das zumindest in Sachen Hardware fit ist für die so genannten Level-4-Autonomie, sprich: für das vollautonome Fahren. Heißt: 3 Laser-Sensoren (LiDAR) ergänzen das eh schon dicht gepackte Netz aus Kameras (12), Radar- (6) sowie Ultraschall-Sensoren (12). Ziel: Der möglich perfekte und sichere Rundumblick. Um die damit anfallenden Daten in Echtzeit verarbeiten zu können, verbaut GAC zudem einen Hochleistungsrechner, der 200 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde (TOPS) ausführen kann.

Xpeng Das XPilot 4.0-Bordsystem von XPeng bietet eine Rechenleistung von 508 TOPS, integriert Kamerasysteme an der Front und in den Flanken, verschiedene Lidar-Systeme und einen 5G-Transmitter für eine schnelle Datenanbindung. Damit soll der G9 teilautonome Fahrten vom Start bis zum Einparkvorgang unterstützen. Die Chinesen sehen sich aber auch für spätere vollautonome Anwendungen gerüstet.

Super-Rechner & Super-Sensoren

Klingt extrem ambitioniert. Und ist es wahrscheinlich auch. Was aber nicht heißt, dass es nicht chinesische Autobauer gibt, die das bereits 2022 übertreffen wollen. Einer davon ist Hozon, der auf dem Heimatmarkt bislang vor allem mit günstigen, modern gezeichneten Elektro-SUV vertreten war. Mit dem Neta S, einer neuen Mittelklasse-Limousine, will Hozon jetzt die in den absoluten High-End-Bereich durchstarten. Der Neta 6 kommt laut Hozon mit gleich 6 Laser-Sensoren (LiDAR) und einer Rechenleistung von 1000 TOPS. Hinzu kommen 1000 Kilometer NEDC-Reichweite und ein angeblich komplett eigenständiges Betriebssystem. Over-the-Air-Updatefähigkeit versteht sich von selbst. Viel mehr technische Details gibt es, wie bei so vielen der neuen Hersteller aus China, aktuell noch nicht.

Das sieht bei XPeng deutlich anders aus. Der Hersteller aus Guangzhou verkauft sein Elektro-SUV G3 inzwischen auch in Norwegen und bereitet von dort aus die weitere Europa-Expansion vor. XPeng setzt bei allen Modelle auf ein Design, das global funktioniert. Das gilt auch fürs Cockpit, das fast vollständig über einen riesigen Touchscreen bedient wird. Das neue SUV-Flaggschiff von XPeng heißt G9, der auf einer neu entwickelten Fahrzeugarchitektur (X-EEA 3.0) aufbaut. X-EEA 3.0 setzt auf eine zentrale Super-Recheneinheit und verschiedene lokale Steuerungsmodule mit ultraschneller Vernetzung. Das XPilot 4.0-Bordsystem bietet eine Rechenleistung von 508 TOPS, integriert Kamerasysteme an der Front und in den Flanken, verschiedene Lidar-Systeme und einen 5G-Transmitter für eine schnelle Datenanbindung. Damit soll der G9 teilautonome Fahrten vom Start bis zum Einparkvorgang unterstützen. Die Chinesen sehen sich aber auch für spätere vollautonome Anwendungen gerüstet. Zum elektrischen Antrieb an sich halten sich die Chinesen noch zurück. Klar ist, die Plattform setzt auf 800-Volt-Technik, die Akkus lassen sich mit bis zu 480 kW laden und können so in fünf Minuten Strom für 200 Kilometer Reichweite bunkern.

Volkswagen / Xpeng Der direkte Cockpit-Vergleich zwischen VW ID.4 X und dem XPeng G3 zeigt das Dilemma: Die Chinesen haben längst gelernt, wie moderne Cockpits und Autos auszusehen haben. VW kann bestenfalls mithalten. Und das ist zu wenig, um gegen die neuen Konkurrenten bestehen zu können, die meistens auch noch deutlich günstiger sind.

MEB-Einheitsware bei VW

Wer heute in China zu einem VW-Händler geht, findet dort in Sachen Elektroantrieb vor allem Fahrzeuge, die auf dem Modularen Elektro-Baukasten (MEB) basieren. Der VW ID.4 heißt in China, je nachdem bei welchem Kooperationspartner man landet (SAIC-VW oder FAW-VW), zum Beispiel ID.4 X und unterscheidet sich in Sachen Design oder Ausstattung nur marginal von den Fahrzeugen, die wir aus Europa kennen. Das heißt aber eben auch, dass chinesische Kunde im Cockpit mit sehr viel Plastik, kleinen Displays und vergleichsweise bescheidenen Assistenzsystemen klarkommen müssen. Ohne Fahrer an Bord einparken? Gibt's bei VW schlicht nicht. Und auch das Thema Over-the-Air-Update liegt bei VW in den Kinderschuhen. Sprachbedienung? Gibt's natürlich auch in den aktuellen VW-Modellen. Einen KI-gesteuerten, intelligenten Assistenten, wie ihn chinesischen Kunden zum Beispiel von NIO kennen, haben die Wolfsburger nicht zu bieten. Der direkte Cockpit-Vergleich zwischen VW ID.4 X und dem XPeng G3 zeigt das Dilemma: Die Chinesen haben längst gelernt, wie moderne Cockpits und Autos auszusehen haben. VW kann bestenfalls mithalten. Und das ist zu wenig, um gegen die neuen Konkurrenten bestehen zu können, die meistens auch noch deutlich günstiger sind.

Fazit

VWs China-Problem geht, auch wenn das in Wolfsburg niemand zugeben wird, deutlich über fehlende Computerchips hinaus. Die ID-Modelle, egal ob ID.4 X oder ID.6, sind vielen chinesischen Kunden schlicht nicht modern genug. Die chinesische Konkurrenz baut Hochleistungsrechner in Autos, setzt auf innovative Akku-Technologien, protzt mit Riesen-Reichweiten sowie absurd hohen Ladeleistungen und hat längst genügen Design-Kompetenz aus Europa abgeworben, um jeglichen Gestaltungs-Faux-Pas zu verhindern. Wer will, bekommt in China ein 20.000-Euro-Elektro-SUV, das alleine den Weg in eine Parklücke findet. Und VW? Kämpft nach wir vor mit der sauberen Implementierung von Over-the-Air-Update.

Natürlich ist vieles, mit dem die großen und kleinen chinesischen Newcomer werben, auch in China noch lange nicht auf der Straße. Und nur weil man ein Auto mit allem vollstopft, was sich an Sensoren und Rechnerpower auftreiben lässt, fährt das Auto deshalb noch lange nicht alleine vom Büro zurück nach Hause. Aber die High-End-Versprechen helfen den Verkäufern in den Showrooms, Träume zu verkaufen. Bei VW gibt's da im Moment vor allem die harte digitale Realität. Und die reicht nicht, um damit die verwöhnte chinesische Kundschaft zu beeindrucken.