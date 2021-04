Xiaomi will Autos bauen Smarte E-Autos ab 12.500 Euro

Gerüchte, dass der Elektronik-Gigant aus China ins Auto-Business einsteigen wird, gab es schon lange. Anfang April 2021 kündigte Xiaomi-Chef Lei Jun im Rahmen eines großen Events schließlich die Gründung eines Tochterunternehmens an, das "smarte Elektroautos" bauen soll. In das Autoprojekt sollen in den kommenden zehn Jahren rund zehn Milliarden Dollar investiert werden. Konzernchef Lei Jun, der das Unternehmen vor elf Jahren gründete, will die neue Auto-Tochter selbst führen. Es werde das "letzte große Projekt seines Lebens sein", sagte er während einer Präsentation.

Man hat Expertise und viel Geld

Der Entscheidung gingen zahlreiche Treffen mit Branchenexperten voraus. Zudem sieht Jun sein Unternehmen für das Thema Elektroauto gut gerüstet. Intelligente Elektrofahrzeuge haben das Geschäftsmodell der traditionellen Automobilindustrie grundlegend verändert, und Xiaomi verfügt über umfangreiche Expertise für Hardware-basierte Internetdienste sowie umfassende Erfahrung in der Software- und Hardware-Integration und ein tiefgreifendes Fertigungs-Know-how in der Internet-Branche. Auch lassen sich zahlreiche Xiaomi-Kerntechnologien auf das Geschäft mit intelligenten Elektrofahrzeugen anwenden. Und nicht zuletzt verfüge Xiaomi über ausreichend finanzielle Mittel, um so ein Projekt erfolgreich stemmen zu können.

Volumenmodelle für die Mittelklasse

Auch zu den möglichen Modellen hat sich Lei Jun bereits öffentlich geäußert. Man werde auf Volumenmodelle setzen und nicht auf einen günstigen Tesla-Rivalen. Denkbar sind kleine Limousinen oder SUV. Als Preisrahmen nennt er zwischen 100.000 und 300.000 Yuan, was umgerechnet zwischen 12.500 und 37.000 Euro entspricht. Die Preisobergrenze kommt nicht von ungefähr. In China genießen Elektroautos bis zu diesem Preislimit zahlreiche Förderungen. Und besonders den chinesischen Mittelklassemarkt hat Xiaomi zunächst im Fokus.

Einen Marktstart in China sieht Xiaomi frühestens in drei Jahren. Erst wenn man auf dem Heimatmarkt etabliert ist, denke man dann über einen möglichen Export auf andere Märkte nach, so Jun.

Fazit

Mit der Produktion von Smartphones ist Xiaomi groß geworden. Jetzt will Firmengründer Lei Jun ins Elektroauto-Geschäft einsteigen und nimmt dazu zehn Milliarden Dollar in die Hand. Die ersten smarten E-Autos sollen in drei Jahren in China an den Start gehen.