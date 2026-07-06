Formel 1: Darum gibt es für Silverstone-Sieger Charles Leclerc einen Punktabzug

Fast zwei Jahre wartete Charles Leclerc auf einen Sieg in der Formel 1, ehe der Monegasse in Silverstone (5.7.) die lange Leidenszeit beendete. Leclerc setzte sich beim Start in Führung und zeigte eine starke Pace. Teamkollege Lewis Hamilton konnte das Tempo des 28-Jährigen nicht mitgehen. Zusätzlich kassierte Hamilton eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen eines Fehlstarts.

Vermutlich hätte es für Leclerc dennoch nur zu Platz zwei gereicht. Doch der heranstürmende Kimi Antonelli erlitt einen kuriosen Defekt. Das linke Leitblech der vorderen Radabdeckung brach in Runde 41 ab. Nach zwei Notstopps überquerte der Teenager als Neunter die Ziellinie. Wegen mehrfachen Verstoßes gegen die Track-Limits setzte es noch eine Fünf-Sekunden-Strafe, die ihn aus den Punkten schubste.

Zweiter wurde sein Stallgefährte George Russell. Der Spielberg-Sieger profitierte vom Pech Antonellis. Die Pace des jungen Italieners konnte er über das gesamte Wochenende nicht gehen. Dass es Rang zwei wurde, hatte Russell auch dem letzten Stopp von Hamilton zu verdanken. Ferrari holte wegen der Safety-Car-Phase kurz vor Schluss seinen Piloten rein, der hinter Russell rauskam.

Sauer auf sein Auto war nach dem Rennen Max Verstappen. Der Red Bull war in Silverstone nicht in der Lage, vorne mitzufahren. Wegen des Pechs der anderen lag er aber bis Runde 48 auf Podestkurs. Dann schmiss ihn der RB22 in Stowe ab. Wie in Österreich hatte sich der Heckflügel des Autos nicht ganz geschlossen.

xpb Charles Leclerc holte in Silverstone seinen neunten Grand-Prix-Sieg.

Charles Leclerc – Note: 09/10

Würde man nur seine Leistung ab dem Qualifying bewerten, wäre es eine 10 von 10. Doch in der Sprint-Quali und im Kurzformat war Hamilton besser. Im Rennen fehlerlos zum Sieg.

George Russell – Note: 07/10

Keine Chance gegen Antonelli. Das Beste am Wochenende war P2. Hatte zuerst Pech mit dem Plattfuß und dann Glück gegen Rennende. Sah einen Top-Speed-Nachteil bei seinem W17.

Lewis Hamilton – Note: 07/10

Dummer Fehlstart. Kostete ihn Rang 2. Herausragend in der Sprint-Qualifikation. Hatte auf die Distanz Probleme mit der Balance. Leclerc hatte die deutlich bessere Pace.

Lando Norris – Note: 08/10

Auf verlorenem Posten. McLaren erzählt die Upgrades-Geschichte nun seit mehreren Rennen. Stark im Sprint, im Rennen dank der Probleme der Gegner auf Rang 4.

Isack Hadjar – Note: 07/10

Setzt vereinzelte Highlights wie der Quali-Sieg gegen Verstappen zeigt. Im Rennen konnte er nicht mithalten. Im Sprint vom chronisch schlecht startenden Red Bull heimgesucht.

Liam Lawson – Note: 09/10

Wieder ein extrem starkes Wochenende des Neuseeländers. Verteidigte sich im Sprint etwas hart gegen Hadjar, holte dort den letzten Punkt. Im Rennen toller Sechster.

Arvid Lindblad – Note: 09/10

Der Rookie fährt konstant auf Augenhöhe mit Lawson. Bei seinem ersten Heim-GP als Siebter in die Punkte zu fahren, ist ein Highlight. Der Racing Bull lässt den Briten glänzen.

Gabriel Bortoleto – Note: 09/10

Holte mit P8 die ersten Audi-Punkte seit Melbourne. Tolles Rennen des Brasilianers, der auch ohne das Chaos einen Punkt für das Team geholt hätte. Audi war schneller als Alpine.

Franco Colapinto – Note: 07/10

Der neunte Platz wird dem unter Druck stehenden Argentinier guttun. Kam dank des Undercuts an Gasly vorbei und konnte den Franzosen bis ins Ziel hinter sich halten.

Pierre Gasly – Note: 07/10

Profitierte im Rennen von den Problemen der Top-Teams. Ohne diese wäre für Alpine nichts zu holen gewesen. War schneller als Colapinto, landete wegen dessen Undercuts hinter ihm.

Oscar Piastri – Note: 06/10

Beklagte sich über mangelnden Grip. Konstant hinter Norris. Dazu beschädigte er sich noch den Frontflügel und wurde nur Elfter. Wir erwarten mehr vom WM-Dritten des Vorjahres.

Oliver Bearman – Note: 06/10

Besser als Ocon, aber das ist für den talentierten Bearman nicht zufriedenstellend. Am Start von Albon abgeräumt. Weder im Sprint noch im Rennen mit Chance auf Punkte.

Esteban Ocon – Note: 05/10

Ocon ist wie der Haas: Durchschnitt. In jeder Disziplin von Bearman am Wochenende besiegt: 0:4. Das ist zu wenig, um auch nächstes Jahr im Auto zu sitzen.

Sergio Pérez – Note: 04/10

Räumte im Sprint Alonso ab. Das war seine auffälligste Szene an diesem Wochenende. Musste sich im Qualifying Bottas geschlagen geben. Im Rennen dann vor dem Finnen im Ziel.

Andrea Kimi Antonelli – Note: 09/10

Hätte vermutlich gewonnen. Für den defekten Mercedes konnte er nichts. Der gute Kampfgeist wurde nicht belohnt. Abzüge, weil er den Start und die Sprint-Qualifikation verlor.

Valtteri Bottas – Note: 04/10

Erfolg im Qualifikations-Duell und Bremsen, die hielten. Das war es aber auch mit dem Positiven aus der Sicht des Routiniers. Da muss mehr kommen. Pérez ist ihm einen Schritt voraus.

Carlos Sainz – Note: 06/10

An ihm liegt es nicht, dass Williams keine Punkte holt. Lag im Rennen kurzzeitig auf dem zehnten Platz. Überholte das Safety-Car ohne Erlaubnis. Bekam eine Strafrunde aufgerechnet.

Fernando Alonso – Note: 05/10

Schon die zweite Quali-Pleite gegen Stroll in diesem Jahr. Rollte in der Aufwärmrunde kurz aus, konnte aber am Rennen teilnehmen. Ist ohnehin egal. Aston Martin fährt nur hinterher.

Lance Stroll – Note: 04/10

Erfolg im Quali-Duell gegen Alonso. Das war gut. Der Rest nicht. Macht aber keinen Unterschied bei dem Auto. Kassierte zwei Fünf-Sekunden-Strafen, weil er neben der Strecke fuhr.

Max Verstappen – Note: 08/10

Ihm sind die Hände gebunden. Schuldlos beim Abflug. Wieder war der Heckflügel nicht geschlossen. War nach der Qualifikation und dem Rennen stinksauer. Verlor ein Podest.

Alexander Albon – Note: 04/10

Der neue Frontflügel brachte ein bisschen Performance. Allerdings räumte Albon beim Start Bearman weg. Kassierte eine Zehn-Sekunden-Strafe und sammelte danach nur noch Daten.

Nico Hülkenberg – Note: 07/10