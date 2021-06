Audi RS3 (8Y) mit Nordschleifen-Abstimmung 290 km/h - schneller ist kein Serien-Kompakter

Inzwischen ist klar, dass der Audi A3 keinen Verbrenner-Nachfolger mehr bekommt. Aber mit dem jetzt vorgestellten RS3 zeigt der Hersteller aus Ingolstadt noch einmal, wie viel Sportlichkeit sich aus fünf Brennkammern pressen lässt – das Topmodell der Baureihe ist deutlich dynamischer als alle seine Vorgänger.

Das konnte bisher noch kein RS3

Die neueste Generation des A3 mit der internen Modellbezeichnung 8Y verkauft Audi in Deutschland seit Juli 2020. Im August folgte die Vorstellung des 310 PS starken S3 – und jetzt ist das Topmodell RS3 dran, das antriebstechnisch mit dem S3 kaum vergleichbar ist. Während im S3 ein Vierzylindermotor arbeitet, rackert im RS3 wieder der längst zum Kult gewachsene Fünfzylinder. Außerdem bietet der S3 zwar auch einen Allradantrieb, aber sein Haldex-System der sechsten Generation ist nicht in der Lage, die Momente aktiv an der Hinterachse zu verteilen – dass im RS3 serienmäßig eingebaute Torque-Split-System kann das.

Deutliche Sportmodell-Optik

Die Optik der Sportback- und der Limousinen-Variante des neuen RS 3 versteckt Audi noch unter Tarnfolie. Allerdings sind auf den Erlkönigbildern schon deutlich der große grobmaschige Frontgrill und die ebenfalls üppig dimensionierten seitlichen Lufteinlässe zu sehen. Einen optischen Leisetreter haben die Designer mit dem RS3 also nicht auf die Räder gestellt. Mehr wissen wir in der zweiten Julihälfte 2021 – dann fallen die letzten Tarnhüllen des RS3.

Liegt tiefer und hat mehr negativen Sturz

Das Fahrwerk des RS3 haben die Ingenieure natürlich betont straff ausgelegt. Die Karosserie liegt zehn Millimeter tiefer als beim S3 und 25 Millimeter tiefer als beim A3. Vorn übernimmt eine McPherson-Federbeinachse mit RS3-spezifischem Schwenklager, versteiften unteren Querlenkern, Hilfsrahmen und Stabilisator die Radführung. Hinten ist dafür eine Vierlenker-Konstruktion mit separater Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen und einem an den neuen Torque Splitter angepassten Rohrstabilisator zuständig. Versteifte Radträger sollen die Querdynamik und die Reaktion auf Lenkbefehle erhöhen. Für einen besseren Grip in Kurven gibt es im Vergleich zum A3 an der Vorderachse einen um ein und an der Hinterachse um ein halbes Grad erhöhten negativen Sturz. Negativer Sturz bedeutet, dass der obere Teil des Rads nach innen, also Richtung Fahrzeug geneigt ist.

Tobias Sagmeister Den besonders grobmaschigen Grill des neuen RS 3 zeigt Audi bereits.

RS spezifische Progressivlenkung

Die Progressivlenkung ist speziell auf den RS abgestimmt. Ihre Übersetzung nimmt bei zunehmendem Lenkeinschlag ab, außerdem variiert die Servounterstützung geschwindigkeitsabhängig. Über das Einstellungsmenü kann der Fahrer zwischen den Lenkungskennlinien komfortabel, ausgewogen und sportlich wählen.

Tobias Sagmeister 1 - 2 - 4 - 5 - 3: Die Ziffern geben die Zündfolge des 2,5-Liter-Fünfzylinder-Motors an, der im RS 3 arbeitet.

Getrennte Beschleunigung hinten

Die interessanteste Neuerung wartet am hinteren Ende der Kardanwelle: Während die anderen Allradvarianten des A3 mit der sechsten Generation des aus Hinterachsdifferenzial und Lamellenkupplungspaket bestehenden Haldex-Systems ausgerüstet sind, bekommt das Topmodell als Baureihen-Alleinstellungsmerkmal ein Torque-Split-System für die Hinterachse. Je nach Einstellung und Bedarf verteilt das System über zwei Lamellen-Kupplungen aktiv die Antriebsmomente zwischen rechtem und linkem Hinterrad – zwischen null und 100 Prozent. Die Technik ist also in der Lage, das kurvenäußere oder kurveninnere Hinterrad separat zu beschleunigen.

Tobias Sagmeister Der Fünfzylinder spricht jetzt spontaner an, die Zeit für den Sprint von null auf 100 km/h sinkt von 4,1 auf 3,8 Sekunden.

Dynamik erhöhen statt rausnehmen

Dahinter steckten die Idee und die Tatsache, dass Bremsen Dynamik wegnimmt und Beschleunigen Dynamik erhöht. Das neue Toque Split verspricht also eine erhebliche Steigerung der fahrdynamischen Qualitäten des RS3 gegenüber seinem Vorgänger und gegenüber allen anderen aktuellen A3-Modellen. Die genaue Funktionsweise des Torque-Split-Systems erklären wir hier.

Tobias Sagmeister Zwei große schwarzglänzend lackierte Endrohre schauen aus dem Heck des Audi RS 3 Sportback.

Sieben Fahrprogramme

Für eine schnelle Vernetzung der Fahrwerkssysteme bekommt der RS3 einen modularen Fahrdynamik-Regler. Über diesen sind auch die beiden für das rechte und linke Hinterrad zuständigen Steuergeräte miteinander verbunden. Außerdem synchronisiert er zugunsten eines präzisen Einlenk- und Fahrverhaltens die adaptiven Dämpfer und die radselektive Momentenverteilung. Die Art der Synchronisation wählt der Fahrer mit der bei Audi Drive Select genannten Fahrprogrammauswahl vor. Der neue RS3 bietet sieben Modi: Comfort, Auto, Dynamic, Efficiency sowie RS Individual, RS Performance und RS Torque Rear. Bei RS Individual kann er für jede fahrdynamische Komponente eigene Einstellungen festlegen. Bei RS Performance und Torque Rear spürt der Fahrer ein direkteres Ansprechen der Lenkung, ein dynamischeres Handling, verkürzte Schaltvorgänge – und er hört einen sportlicheren Motorsound.

Tobias Sagmeister Neue Baugruppe am hinteren Ende der Kardanwelle: Der neue RS 3 ist serienmäßig mit einem Torque Splitter ausgerüstet.

Fünf Torque-Splitter-Kennlinien

Die Reaktion des Torque Splitters sind in fünf Kennlinien zusammengefasst: Comfort/Efficiency, Auto, Dynamic, RS Performance und RS Torque Rear. Bei Comfort/Efficiency gehen die Kräfte zwar an alle vier Räder, aber die Vorderachse hat bei der Kraftversorgung Priorität. Zudem öffnen sich bei Geradeausfahrt im Efficiency-Modus ab zirka 100 km/h die beiden Lamellen-Kupplungen des Torque Splitters, was Energie spart. Das Fahrprogramm "Auto" sorgt für eine ausgewogene Momentenverteilung und somit für möglichst wenig Über- oder Untersteuern. Im Dynamic-Modus geht so viel wie möglich Kraft an die Hinterachse – wie auch bei den Modellen ohne Torque Split sind das maximal 50 Prozent. Wer kräftiges Übersteuern in Form eines Drifts wünscht, wählt den Torque-Rear-Modus. Hier wandern die maximal 1.750 Newtonmeter Raddrehmoment komplett an das kurvenäußere Hinterrad. Innerhalb von 180 Millisekunden schließen sich die hinteren Lamellen-Kupplungen soweit, dass sie bereits 90 Prozent des Drehmoments übertragen. Dieser Fun-Modus ist etwas für nicht öffentliche abgesperrte Straßen.

Der RS-Performance-Modus ist dann für den ernsthaften Rennstreckeneinsatz gedacht. Auch hier unterbindet der Torque Splitter möglichst Über- oder Untersteuern – er ist auf eine optimale Längsdynamik ausgelegt. Außerdem sind die RS-Performance-Einstellungen auf den Einsatz der für den RS3 erstmals ab Werk verfügbaren Pirelli-Semi-Slicks des Modells P Zero Trofeo R abgestimmt. Die Performance-Reifen mit Audi-Kennung und die längsdynamische Torque-Split-Auslegung sollen ein schnelleres Herausbeschleunigen aus Kurven und somit bessere Rundenzeiten ermöglichen.

Tobias Sagmeister Den RS 3 bietet Audi auch wieder als Limousine an.

ESP arbeitet mit Torque Splitter zusammen

Das neu abgestimmte ESP des RS3 arbeitet jetzt insgesamt schneller und es ist auf die Arbeit des Torque Splitters, das Fahrwerk, der Reifen und die RS-Fahrmodi abgestimmt. Der Fahrer kann das ESP in einen Sportmodus versetzen (auch im Efficiency-Modus), im Fahrprogramm RS Performance ist der sportliche ESP-Modus bereits vorgewählt. Ein drei Sekunden langer Druck auf die ESP-Taste schaltet das Stabilitätsprogramm komplett aus. Diese radikale Einstellung ermöglicht besonders sportliches Fahren und ist wiederum eher etwas für abgesperrte Strecken.

Tobias Sagmeister Auf dem Heckdeckel des Limousine sitzt eine kleine Abrisskante.

RS-Performance-Modus mit Nordschleifen-Fokus

Teil des serienmäßigen RS-Fahrwerks sind modellspezifische Dämpfer mit einem eigenen RS-Ventilsystem. Je nach Zug- und Druckstufenkennlinie sollen die neuen Ventile für ein sensitiveres und schnelleres Ansprechverhalten der Stoßdämpfer sorgen. Eine adaptive Dämpferregelung kostet Aufpreis. Die Technik stellt permanent jeden Dämpfer auf die entsprechende Untergrundsituation ein und folgt dabei den Kennlinien komfortabel, ausgewogen und sportlich. Im Fahrmodus RS Performance gewähren die Dämpfer ein wenig Restkomfort, der Vertikalanregungen minimiert und gleichzeitig eine optimale Abstützung bei Querbeschleunigungen bietet. Diese Abstimmung ist bei Rennstrecken mit unebener Fahrbahn von Vorteil – also unter anderem auf der Nordschleife des Nürburgrings.

Tobias Sagmeister Der neue Torque Splitter verbessert die Agilität, indem er die gezielte Beschleunigung des jeweils kurvenäußeren Hinterrads ermöglicht.

Früher ansprechender Fünfzylinder

Das Interessanteste, was im RS3 Bestand hat, ist wiederum der 2,5-Liter-TFSI-Motor, der im RS 3 seit 2011 Fahrer begeistert. Das Fünfzylinder-Aggregat setzt der VW-Konzern aktuell auch beim Audi TT RS (400 PS/480 Nm), beim Audi RS Q3 (ebenfalls 400 PS und 480 Nm) und beim auf 7.000 Exemplare limitierten Cupra Formentor VZ5 (390 PS/480 Nm, maximal 250 km/h) ein. Wie bei seinem Vorgänger bekommt es im neuen 400 PS – das ist für einen Kompaktwagen viel, aber manch Fan hatte mehr erwartet. Gerüchteweise legt Audi später eine Modellvariante mit noch mehr Power auf. Aber schon die 400-PS-Version ermöglicht gegenüber dem Vorgänger ein Dynamikplus, da die Maximalleistung zwischen 5.600 und 7.000/min anliegt und somit etwas früher und länger als beim Vorgänger der 8VA-Baureihe (5.850 bis 7.000/min).

Tobias Sagmeister Ab Herbst 2021 ist der neue Audi RS 3 Sportback auf dem Markt.

290 km/h: Schnellster Serien-Kompaktwagen

Außerdem generiert der Fünfzylinder mit 500 Newtonmeter ein um 20 Newtonmeter höheres Drehmoment als beim Vorgänger. Allerdings liegt das Drehmoment-Maximum zwischen 2.250 und 5.600/min an und somit später und kürzer als zuvor (1.950 bis 5.850/min) – laut den Audi-Ingenieuren hat dies aber keinen negativen Einfluss auf die Leistungs-Entfaltung. Ein neues Motorsteuergerät soll für eine schnellere Vernetzung aller Antriebskomponenten sorgen – insgesamt führt das Maßnahmenpaket zu einem flinkeren Ansprechen des Verbrenners und somit zu einer Verkürzung der Sprintzeit auf 100 km/h um ordentliche 0,3 auf 3,8 Sekunden. Bei 250 km/h und gegen Aufpreis bei 280 km/h greift die elektronische Abregelung ein. Aber es geht noch mehr: Im Rahmen des optionalen RS-Dynamikpakets (enthält die Keramikbremsen mit blau, rot oder grau lackierten Bremssätteln und das RS Sportfahrwerk plus mit adaptiven Dämpfern) greift die Abregelung erst bei 290 km/h – aktuell gibt es ab Werk keinen schnelleren Serien-Kompaktwagen.

Für die Kraftverteilung ist nach wie vor ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe zuständig, das die Ingenieure für den RS3 wegen des erhöhten Drehmoments mit einem stabileren Winkeltrieb versehen haben.

Auf den Markt kommt der neue Audi RS3 als Sportback und Limousine im Herbst 2021, die Preise sind noch nicht bekannt.

Umfrage 565 Mal abgestimmt Darf man sich noch über ein sportliches Auto mit reinem Verbrennungs-Antrieb freuen? Na klar - ein moderner Verbrennungsantrieb passt aktuell gerade zu sportlichen Fahrzeugen perfekt. Nein - Verbrennungsmotoren sind Geschichte. mehr lesen

Fazit

Beim neuen RS3 feiert Audi nochmal das Verbrenner-Zeitalter: Das Topmodell der A3-Baureihe könnte das letzte sein, nach aktuellem Stand entwickelt Audi die Verbrennungsmotor-Kompaktklasse nicht weiter. Also ist der RS3 auf Wunsch mit 290 km/h schneller als jeder andere Serien-Kompakte.

Und in Sachen Fahrwerk lässt der RS 3 seine A3- und S3-Modellgeschwister weit hinter sich: Beim neuen Torque Splitter gelangen zwar weiterhin maximal 50 Prozent der Kräfte nach hinten, aber zwei Lamellen-Kupplungen an der Hinterachse verteilen die Momente aktiv zwischen rechts und links. Die bedarfsgerechte Beschleunigung des kurvenäußeren Hinterrades bei heftiger Rennstrecken-Kurvenhatz oder des kurveninneren Hinterrades beim Stabilisieren des Fahrzeugs verspricht für den RS3 ein ganz neues Dynamik- und Agilitätslevel.