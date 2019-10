Dodge Charger SRT Hellcat Widebody (2020) 707-PS-Monster kostet knapp 64.000 Euro

Wenn das 6,2 Liter große HEMI-V8-Aggregat unter der Motorhaube des Dodge Charger SRT Hellcat ertönt, verschlägt's den meisten anderen Verkehrsteilnehmern die Sprache. Künftig kommt serienmäßig eine Breitbau-Karosserie und den passenden Namenszusatz Widebody. Insgesamt hat der Dodge Charger SRT Hellcat dadurch neun Zentimeter an Breite hinzugewonnen. Die Verbreiterung ist fest mit der Front verschmolzen, was den Auftritt des Body-Builders noch aggressiver macht. Trotzdem kostet das Muscle Car in den USA nur 69.645 Dollar, was aktuell etwa 63.800 Euro entspricht. Ob der serienmäßige Breitbau aus Gründen des Understatements beispielsweise auch abgewählt werden kann, ist nicht bekannt.

Angesichts der Tempolimits dort ist ein Nachteil des Breitbaus sicher zu verschmerzen: Die Höchstgeschwindigkeit sinkt von 328 Kilometer pro Stunde (ohne Widebody) auf 315 km/h. An der Sprintzeit von knapp 3,7 Sekunden hat sich jedoch ebenso wenig geändert wie an der Leistung sowie der Kraft von 881 Newtonmetern. Der Bremsweg aus Tempo 100 hingegen ist angeblich um 1,20 Meter kürzer als bisher.

Dodge Charger Hellcat Widebody 2020

1:11 Min.

Die Federrate vorn ist 32 Prozent steifer als beim Vorgängermodell. Sowohl die neue elektrische Lenkung, als auch die Brembo-Sechs-Kolben-Bremsanlage und die in drei Modi verstellbare adaptive Dämpfung von Bilstein runden das Widebody-Paket ab.

Neuer Innenraum und neues Scat Pack

Im Innenraum präsentieren sich beheiz- und kühlbare Laguna-Leder-Sitze in der ersten Sitzreihe inklusive Hellcat-Logo. Das beheizte und unten abgeflachte Multifunktions-Lederlenkrad ist auf Wunsch mit Alcantara-Bezug erhältlich. Das geräumige Ablagefach in der Mittelkonsole bietet zudem Platz für Smartphones und Co. Käufer des mit 485 PS moderater motorisierten und mit 36.395 Dollar (rund 33.300 Euro) wesentlich günstigeren Dodge Charger R/T müssen jedoch nicht neidisch auf die Höllenkatzen-Besitzer hochschauen. Für sie bietet Dodge den neuen Scat Pack Widebody, der 9.600 Dollar (8.800 Euro) Aufpreis kostet.

Umfrage 3202 Mal abgestimmt Ist die Hellcat zu prollig für Deutschland? Ja, auf alle Fälle! Nö, davon darf es gern mehr bei uns geben. mehr lesen

Fazit

Wer bislang davon überzeugt war, dass die Motorleistung des Dodge Charger SRT Hellcat zwar angemessen, sein Äußeres jedoch zu zahm ist, hat jetzt keine Ausreden mehr.