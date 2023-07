Zum 125. Fiat Geburtstag ein neuer Panda

Jetzt ist zumindest ein Datum bekannt, an dem der neue Fiat Panda debütieren soll: Am 11. Juli 2024 feiert Fiat den 125. Geburtstag. Und als Geburtstagsgeschenk soll der kleine Bär an diesem Tage in einer Neuauflage präsentiert werden. Das zumindest war die Aussage von Olivier François, CEO von Fiat und Abarth.