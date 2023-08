Ford fordert Porsche & Co

Und damit ist bei Ford noch nicht das Ende der Mustang-Fahnenstange erreicht. Wurde der Mustang von vielen Hardcore-Sportwagenfans weltweit oft belächelt, so will Ford-Chef Jim Farley mit dem jetzt in Pebble Beach vorgestellten Mustang GTD allen Kritikern zeigen, welches Potenzial im Extrem-Ponycar steckt. "Der Mustang GTD sprengt jede vorgefasste Vorstellung von einem Supersportwagen. Das ist für uns ein neuer Ansatz. Wir haben kein Straßenauto für die Rennstrecke konstruiert, sondern ein Rennauto für die Straße. Der Mustang GTD übernimmt die Renntechnologie unseres Mustang GT3-Rennwagens, verpackt sie in eine Mustang-Karosserie aus Kohlefaser und bringt sie auf die Straße", erklärt der Ford-Boss bei der Präsentation. Und schiebt gleich noch eine weitere klare Ansage hinterher: "Das ist unser Unternehmen und wir werfen euch den Fehdehandschuh hin. Kommt und nehmt ihn auf. Ich werde in einem Mustang GTD gegen jeden anderen Auto-Boss in seinem besten Straßenauto antreten und gewinnen". Für die Nürburgring-Nordschleife werden bereits Zeiten von unter sieben Minuten angesagt.