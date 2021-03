Hyundai Staria (2021) Koreaner bringen neuen Bus

Hyundai wagt sich zurück in das Transportergeschäft, das hierzulande vom VW T6 und der Mercedes V-Klasse dominiert wird. Mit dem Staria kündigen die Koreaner jetzt ein einen neuen Van an, der in der zweiten Jahreshälfte 2021 kommen soll. Der Staria tritt damit die Nachfolge des im vergangenen Jahr eingestellten Hyundai H-1 Travel an.

Der Name Staria setzt sich aus den Wörtern "Star" und "Ria" zusammen: "Star" deutet die zukunftsweisenden Technologien des Modells an. "Ria" steht in der Geographie für ein länglich geformtes, tief ins Land einschneidendes Areal, geformt durch die Überflutung eines ehemaligen Flusstals, und bezieht sich auf die stromlinienförmige Silhouette des Fahrzeugs.

Zwei Schiebetüren und viel Platz

Entsprechend futuristisch präsentiert sich auch das Exterieur des neuen Hyundai Staria. Die Front wird durch schmale, über die gesamte Breite reichende Tagfahrlichter und die darunter liegenden Scheinwerfer betont. Große Panoramafenster und die tiefliegende Gürtellinie unterstreichen den Raumschiff-Charakter. Der erhöhte Fahrgastraum sorgt für Komfort und Bequemlichkeit, die offene Gestaltung für ein üppiges Raumgefühl. Damit bietet sich der Staria sowohl für eine geschäftliche Nutzung als auch als Familienfahrzeug an.

Zur Technik des neuen Transporters machen die Koreaner keinerlei Angaben. Denkbar ist hier alles – von konventionellen Verbrennern bis hin zu einem reinen Elektroantrieb. Als Basis könnte hier die Zusammenarbeit mit dem Elektroautobauer Arrival dienen.

Cockpit mit Riesen-Touchscreen

Dafür verraten die ersten Bilder bereits Details. Das horizontal ausgerichtete Cockpit packt die Bedientasten für das offensichtlich automatisierte Getriebe in ein hochgesetztes Bedienfeld. Damit wird der Fußraum Konsolen-frei. Zentrales Bedienelement ist ein riesiger Touchscreen auf der Armaturentafel. Vor dem Fahrer ist kein zusätzliches Display zu erkennen. Darüber hinaus zeigen die Bilder zwei seitliche Schiebetüren sowie Captain-Chairs mit ausklappbarer Fußstütze in der zweiten Sitzreihe. Eine durchgehende Bank findet sich in Reihe drei.

Fazit

Hyundai wagt sich zurück ins Segment der Kleintransporter/Busse. Antreten gegen VW T6 und Co soll der Staria und zwar bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021.