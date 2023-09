Der Jeep Gladiator darf vorerst weiterleben. Mit der in Detroit auf der Automesse North American International Auto Show (NAIAS) vorgestellten Modellpflege für das Modelljahr 2024 bekommt der Pick-up auf Basis des Jeep Wrangler etliche Updates und neue Modell-Linien. Zuvor war darüber spekuliert worden, dass die Marke den Midsize-Truck still und heimlich aus dem Verkehr ziehen wird. Mit dem Ende des Dieselmotors, der den Gladiator in Europa generell aus dem Programm kegelt, waren die Zukunftsaussichten für den kantigen Kleinlaster nicht unbedingt besser geworden.