Jeep Teaser-Rätsel gelöst Wrangler X-Treme Recon voraus - Fight gegen Ford

Jeep kündigt mit kryptischen Teaserbildern ein neues Modell an. Wir haben uns auf Spurensuche begeben. Das Ergebnis: Da kommt was richtig fieses! Und zwar bald.

Seit Ford mit dem neuen Bronco ins Allerheiligste von Jeep zielt und dem dienstältesten Geländewagen der Welt die Kundschaft abspenstig machen will – ausweislich der Vorbestellungen durchaus mit gewissem Erfolg – liefern sich die beiden US-Konzerne einen für die potentiellen Käufer durchaus amüsanten Schlagabtausch. Letztes Highlight war die offizielle Präsentation von modifizierten Broncos auf der legendären Moab Easter Jeep Safari, noch so ein Sakrileg aus Jeep-Sicht.

Jeep-Rätsel auf Twitter

Nun ist wieder Jeep an der Reihe, dem Rivalen eine einzuschenken, und das Vorspiel wird gerade bei Twitter eingeläutet. Seit einigen Tagen zeigt der offizielle Jeep-Kanal dort kryptische Bilder – Landschaftsaufnahmen und Detailbilder ohne jeden Kommentar, die mit einzelnen Zahlen aufwarten. 100:1. 40,4. Und so weiter.

Wer ein bisschen mit der Geländewagentechnik vertraut ist, hat sofort die richtigen Assoziationen dazu, woran es in der Twitter-Community aber offenbar mangelt – schließlich wird in diesem Medium vorrangig um die korrekte Weltsicht gestritten. Entsprechend groß ist dort das Rätselraten, was denn mit diesen merkwürdigen Zahlen gemeint sein könnte.

Jeep Was das wohl bedeuten mag? Eigentlich recht simpel: Die Wattiefe in Zoll, umgerechnet 85 Zentimeter.

Setzt man die Zahlen jedoch kundig in Zusammenhang, wird schnell klar, um was es sich hier handeln wird. Es sind Werte für Bodenfreiheit, Böschungswinkel, Übersetzungsverhältnis, Wattiefe. In der Bildergalerie erklären wir zu den einzelnen Werten, was genau sie bedeuten. Zum Beispiel die 100:1-Angabe, bei der es sich augenscheinlich um die Gesamtübersetzung handelt. Hierbei wird die kürzeste Übersetzung von Haupt- und Verteilergetriebe sowie die Achsübersetzung multipliziert.

So kommt beispielsweise der aktuelle Jeep Wrangler Rubicon mit Schaltgetriebe auf folgende Werte: Erster Gang 5,13:1, das Rock-Trac-Verteilergetriebe in der zugeschalteten Geländeuntersetzung auf 4,0:1 und die Achsübersetzung auf 4,1:1. Das ergibt im Ergebnis eben eine Gesamtübersetzung von 84,1:1 und damit in der Geländewagenwelt einen absoluten Fabel-Wert.

Bislang war der Wrangler Rubicon Klassenbester in allen Disziplinen

Diese Gesamtübersetzung hat auf zwei entscheidende Werte Einfluss: Wie langsam man behutsam durch schwerstes Gelände fahren kann. Und wieviel Kraft dabei zur Verfügung steht, denn das maximale Motordrehmoment wird um diesen Gesamtübersetzungs-Faktor erhöht. So kommt man beispielsweise beim Jeep Wrangler Rubicon mit dem bei uns nicht erhältlichen V6-Turbodiesel (600 Newtonmeter maximal) auf einen Wert von 50.478 Nm, was verteilt auf alle vier Räder ein maximales Rad-Drehmoment von 12.619 Nm bedeutet. Und das ist ziemlich heftig.

Jeep Mit dicken Dingern haben sie bei Jeep Erfahrung, dutzende Concept-Cars wurden bereits ähnlich aufgepäppelt wie das jetzt angekündigte XTreme Recon-Paket.

Ausgehend von diesem Wert muss man nun nur noch ein bisschen zurückrechnen, um die 100:1 zu erreichen. Und entdeckt, dass mit einer der gängigen kürzeren Achsübersetzungen von 4,88:1, oft genommen bei extremen Geländeumbauten mit sehr großen Reifen, ein Wert von exakt 100,14:1 herauskommt. Voilà. Hierzu noch ein kleines bisschen Internet-Recherche und man findet im Google-Webcache eine inzwischen "mysteriöserweise" gelöschte Meldung zu einem kommenden Ausstattungspaket namens X-Treme Recon, das angeblich künftig ab Werk für den Jeep Wrangler angeboten werden soll.

Die Details – dieses Internet vergisst nichts – lassen sich in dem gelöschten Beitrag ebenfalls noch finden: LT315/70R17 (35 Zoll) Reifen, 17 x 8-Zoll Beadlock-Felgen und eine Fahrwerks-Höherlegung um 1,5-Zoll (38 Millimeter). Der Rest ist dann nur noch ein weiteres bisschen Rechnerei, um ausgehend von den Standard-Werten für den Jeep Wrangler Rubicon auf die in den Teaserbildern genannten Werte zu kommen.

Grund für das neue X-Treme Recon-Ausstattungspaket ist offensichtlich der bevorstehende Marktstart des neuen Ford Bronco. Für diesen hatte Ford im Vorfeld mit dem Bronco Sasqatch-Package, das dem Jeep Wrangler Rubicon entspricht, den Titel des "Best in Class" für diverse Geländewerte reklamiert. Zum Beispiel für die Wattiefe oder die Bodenfreiheit. Nachdem die Auslieferungen des Bronco in Kürze beginnen sollen, darf man davon ausgehen, dass Jeep den entsprechend gepimpten Wrangler X-Treme Recon ebenfalls in wenigen Tagen vorstellen wird.

Fazit

Das mit dem Klassenbesten können sie bei Ford wohl vergessen, wenn wir das Bilderrätsel von Jeep auf Twitter richtig deuten. Und davon kann man eigentlich ausgehen. Für’s Erste zumindest, denn die Retourkutsche aus Dearborn auf den Wrangler X-Treme Recon folgt garantiert. Uns in Deutschland bleibt bei dem lustigen Clinch leider nur die Zuschauer-Rolle, denn weder der Jeep Wrangler Rubicon X-Treme Recon noch der Ford Bronco Sasquatch werden es (zumindest offiziell) zu den hiesigen Vertragshändlern schaffen.