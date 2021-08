Ford Bronco Pickup Angedacht, aber verworfen

Der Hype um den neuen Ford Bronco brachte wohl auch bei Ford im Management einiges Blut in Wallung. Weil der Bronco ja direkt auf den Wettbewerber Jeep Wrangler zielt, wurde angeblich auch eine Pickup-Variante eingeplant, die dann gegen den Jeep Gladiator ins Feld zielen sollte. Die Produktion hätte 2024 im Werk in Wayne/Michigan parallel zu Bronco und Ranger anlaufen sollen. Ford selbst hatte die Pläne für einen Bronco-Pickup nie bestätigt. Es gab lediglich ein paar Design-Skizzen, die auf ein solches Modell hingedeutet hatten. Jetzt wurde die Fehde aber wohl abgesagt.

Bronco Pickup gegen Ford Ranger

Wie "Automotive News" aus Ford-Kreisen erfahren haben will, wurden die Pläne für einen Bronco mit Ladefläche beerdigt. Ford habe darüber auch schon alle Zulieferer informiert. Was die Bronco-Fangemeinde enttäuschen dürfte, war für Ford allerdings naheliegend. Mit dem Ranger hat Ford bereits einen Pickup im Mittelklasse-Segment am Start. Und der teilt sich sogar die T6-Plattform mit dem Bronco. Man würde mit einem Bronco-Pickup also weniger bei der Konkurrenz als vielmehr im eigenen Haus wildern. Zudem würde die Entwicklung eines Bronco-Pickups viel zusätzliches Geld kosten. Ford ist im Pickup-Segement mit dem kleinen Maverick, dem Ranger sowie dem F-150 über alle Klassen gut aufgestellt. Ein Bronco mit Ladefläche fehlt da nicht wirklich.

Mit dem Blick auf den Wettbewerber Jeep Gladiator stellt sich auch die Frage nach einem echten Marktpotenzial. Während Jeep vom Wrangler im Jahr 2020 über 200.000 Exemplare absetzen konnte, entfielen auf den Gladiator nur rund 77.000. Stattlich für ein Nischenmodell, aber wenig lukrativ um zu versuchen, davon einen Teil zu erobern.

Gescheitert sind die Bronco-Pickup-Pläne aber auch an der aktuellen Produktionssituation beim Bronco. Ford kann mit dem Kundeninteresse kaum Schritt halten, was zu enormen Lieferverzögerungen führt. Zudem kämpft der kleine SUV mit zahlreichen Produktionsmängeln. Ein weiteres Bronco-Modell würde hier kaum für Entspannung sorgen.

Für alle Bronco-Fans zeigen wir daher in der Fotoshow noch einmal den Bronco in seiner klassischen Geländewagenform.

Umfrage 6242 Mal abgestimmt Sind Sie ein Pick-up-Typ? Unbedingt, superpraktisch für Arbeit und Freizeit. Niemals, das sind unnütze Rumpel-Kisten. mehr lesen

Fazit

Falls Ford je wirklich Pläne für einen Bronco Pickup hatte, hat der Autobauer diese jetzt wohl beerdigt. Die Bronco-Fans hätten sich über die weitere Variante bestimmt gefreut, allerdings fehlt so ein Modell nicht wirklich im Ford-Portfolio.