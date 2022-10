Mini Aceman Erlkönig Elektrischer Crossover kommt 2024

Erst vor wenigen Wochen hat Mini den Aceman in Form eines Concept Cars angekündigt. Jetzt drehen schon die ersten Prototypen des neuen Elektroautos ihre Testrunden. Kommen dürfte der Serien-Aceman zur Saison 2024. Er sortiert sich innerhalb des Mini-Universums unterhalb des Countryman ein. Entwickelt und gebaut wird er in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Autobauer Great Wall.

Langer Fünftürer

Der 4,05 Meter lange Aceman tritt allerdings nicht als klassischer hochbeiniger SUV an, er wirkt vielmehr wie ein verlängerter Fünftürer. Optisch bleibt der Aceman nah an der entsprechenden Studie, gibt sich aber in vielen Details traditioneller gestaltet. Die Scheinwerfer werden zwar den an der Studie gezeigten Tagfahrlichtring tragen, aber kombiniert mit herkömmlichen LED-Leuchten. Die Schürze erhält im unteren Bereich eine vergitterte Kühlluftöffnung. Zudem zeigt der Prototyp auf der Fronthaube den typischen Entlüftungsschlitz. Die Radläufe zeigen sich weniger kantig, der aufwändige Studien-Dachträger weicht einer normalen Reling. Auch sitzen herkömmliche Mini-Rückspiegel auf den Türbrüstungen.

Die Heckschürze wird flächiger, trägt einen breiten Griff und einen Wischer an der Heckscheibe. Chrom und Leder wird es auch am Serienmodell nicht geben. Ob Mini das absolut reduzierte Interieur der Studie auch in die Serie übernimmt, ist bislang noch nicht bekannt.

Beim Elektroantrieb haben die Kunden vermutlich die Wahl zwischen zwei Versionen, die jeweils nur auf Vorderradantrieb setzen. Die Basisversion dürfte als Cooper E mit 184 PS und 270 Nm Drehmoment in Kombination mit einer 40 kWh großen Batterie kommen. Im Cooper SE werden rund 230 PS und eine 50 kWh große Batterie erwartet.

Fazit

Mini bringt mit dem Aceman ein weiteres reines Elektromodell. Der quasi zum Fünftürer verlängerte Cooper SE kommt 2024 mit zwei Antriebsoptionen – aber immer nur Vorderradantrieb.