Opel Corsa-e (2019) Der Elektro-Kleinwagen kommt 330 Kilometer weit

Der Opel Corsa geht in seine sechste Generation. Dabei bleibt er mit einer Länge von 4,08 Metern auf Kleinwagen-Niveau. Sein Dach ist 48 Millimeter niedriger als beim Vorgänger – laut Opel gibt es trotzdem keine Einbußen bei der Kopffreiheit. Der Fahrer sitzt um 28 Millimeter tiefer – der damit verbundene tiefere Schwerpunkt soll das Fahrerlebnis verbessern.

Der Innenraum lässt sich optional mit einem volldigitalen Cockpit und Ledersitzen aufwerten. Als Sicherheitsausstattung steht erstmals den Gegenverkehr ausblendendes Matrix-LED-Licht in der Aufpreisliste. Außerdem gibt es eine Verkehrszeichen-Erkennung, die auch mit variablen LED-Anzeigen keine Probleme haben soll. Die im Navi gespeicherten Geschwindigkeitsbegrenzungen erscheinen zudem im Display. Ebenfalls neu sind ein Totwinkel-Warner, ein adaptiver Abstandstempomat, ein sensorgesteuerter Flankenschutz, Notbremssysteme und Einparkhilfen.

Opel Moderner Innenraum mit optionalem volldigitalem Cockpit im neuen Corsa-e.

Der neue Telematik-Service Opel Connect kommt mit dem Sieben-Zoll-Multimedia-Navi oder mit dem Navi Pro mit Zehn-Zoll-Farb-Touchscreen in den Corsa-e. Der Service umfasst Live-Navigation mit Echtzeit-Verkehrsinformationen und eine direkte Verbindung zu Pannenhilfe und Notruf.

Elektrisch schneller spurten

Für den Antrieb sorgt im Corsa-e ein 100-Kilowatt-Elektromotor (136 PS), dessen maximales Drehmoment 260 Newtonmeter beträgt. Damit spurtet der Kleine in 2,8 Sekunden auf Tempo 50 und in immer noch guten 8,1 Sekunden auf 100 km/h. Die maximale Reichweite gibt der Hersteller nach dem WLTP-Zyklus mit 330 Kilometern an. Der Fahrer kann zwischen drei Fahrmodi wählen: Normal, Eco und Sport. Sport soll die Reichweite nur moderat einschränken, und Eco soll die Reichweite ohne Komfortverlust maximieren.

Neu und jetzt auch elektrisch: Opel Corsa-e.: Opels erster eigener Elektro-Kleinwagen in Bildern. Opel 1/14 Den neuen Corsa bietet Opel auch als rein elektrisch angetriebenen Corsa-e an. Opel 1/14 Den neuen Corsa bietet Opel auch als rein elektrisch angetriebenen Corsa-e an. Opel 2/14 An der Schnellladesäule ist der Corsa-e innerhalb von 30 Minuten wieder zu 80 Prozent aufgeladen. Opel 3/14 Mit schnittig frischem Design: Die jetzt sechste Geneartion des Opel Corsa. Opel 4/14 In 2,8 Sekunden spurtet der Corsa-e auf Tempo 50. Opel 5/14 Nach nur 8,1 Sekunden hat der elektrische Kleinwagen Tempo 100 erreicht. Opel 6/14 Ab Anfang Juni 2019 ist der Opel Corsa-e bestellbar. Opel 7/14 Der elektrische Corsa bekommt eigenständige Felgen. Opel 8/14 Haushaltsstrom, Wallbox, Schnellladesäule: Der Corsa-e lässt sich überall laden. Opel 9/14 Die Batteriemodule des Corsa-e sind im Fahrzeugboden untergebracht. Opel 10/14 LED-Rücklicht beim neuen Opel Corsa-e. Opel 11/14 Optional gibt es für den neuen Corsa-e den Gegenverkehr ausblendendes LED-Matrixlicht. Opel 12/14 Kleines "e"-Badge als Erkennungszeichen des elektrischen Opel Corsa. Opel 13/14 Moderner Innenraum mit einem optionalen volldigitalen Cockpit. Opel 14/14 In der Mittelkonsole rechts neben dem Knopf füe die elektrische Parkbremse sitzt der Wahlschalter für die Fahrmodi: Eco, Normal und Sport sind möglich.

Überall aufladbar

Die Batterie des Corsa-e hat eine Kapazität von 50 Kilowattstunden. An einer Schnellladesäule ist sie innerhalb von einer halben Stunde zu 80 Prozent aufgeladen. Ist keine Schnellladesäule in der Nähe, kann der Corsa-e auch an der 230-Volt-Haushaltssteckdose oder an einer Wallbox geladen werden – der Ladestand lässt sich über die MyOpelApp jederzeit kontrollieren. Auf die Batterie gibt Opel eine Garantie von acht Jahren.

Der neue Corsa-e ist ab Anfang Juni 2019 bestellbar, die Preise hat Opel noch nicht bekanntgegeben.

Fazit

330 WLTP-Kilometer Reichweite in einem elektrischen Opel Corsa? Dabei in 30 Minuten wieder zu 80 Prozent aufgeladen und bei der Beschleunigung wieselflink? Das liest sich verlockend – Opel könnte bei einem seiner wichtigsten Autos ein großer Wurf gelungen sein. Nach den Unruhen der letzten Jahre wäre das den Rüsselsheimern nur zu wünschen.

Zumal aktuell Opel Elektroauto-Interessierten nur den Ampera-e anbieten kann – einen umgelabelten Chevrolet Bolt aus vergangenen GM-Zeiten. Der im US-Bundesstaat Michigan gebaute Bolt tröpfelt nur nach Europa – schließlich ist Opel inzwischen eine Peugeot-Citroën-Tochter. So lässt sich der Bolt nur eingeschränkt konfigurieren und hat lange Lieferzeiten. Also ist der frische, rein elektrisch angetriebene Corsa-e auch eine Emanzipation von der ehemaligen Opel-Mutter GM.