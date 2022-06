Peugeot 408 Crossover-Modell aus SUV und Coupé kommt 2023

Peugeot-Mutterkonzern Stellantis sieht in seiner Roadmap für 2023 einen C-Crossover als Plug-in-Hybrid vor. Premiere feiert das Modell am 22. Juni 2022.

Das Crossover-Modell im Stile eines SUV-Coupé wird als Peugeot 408 auf dem Markt kommen und rollt im französischen Werk in Mulhouse vom Band. Das Crossover-Modell aus SUV und Coupé basiert auf der EMP2-Plattform "Efficient Modular Platform", die von PSA in Kooperation mit Toyota entwickelt wurde und seit 2013 im Einsatz ist – u.a. für C4 Picasso, Opel Astra oder den neuen Peugeot 308.

Peugeot 408 als Plug-in-Hybrid

Bei letzterem leiht sich das SUV-Coupé auch den PHEV-Antriebsstrang, der in der stärksten Ausprägung 225-System-PS (181 PS aus dem 1,6-Liter-Vierzylinder-Benziner plus 81 kW aus dem E-Motor) sowie 360 Nm Drehmoment bereitstellt. Die Motorkraft wird über eine Achtgang-Automatik an die Vorderräder geleitet, Strom speichert er in einer 12,4-kWh großen Batterie. Auch gibt es den kleinen 1,2-Liter-Benziner mit "nur" 131 PS. Diesel-Aggregate soll es nicht geben,

Beim Design hält sich der Peugeot 408-Prototyp noch arg bedeckt. Der Hersteller spricht von einer dynamischen Fließheck-Limousine mit hochgezogener Karosserie, großen Rädern und einer für die Modelle der Marke typischen katzenhaften Silhouette. Die Motorhaube krümmt sich gen Front, in der die Peugeot-typischen Scheinwerfer hausen. Hochbeinig, mit einer stark nach hinten ansteigenden unteren Fensterlinie erscheint das Modell vorne filigran und nach hinten hin üppig. Der Dachverlauf ist fast waagerecht und mündet in einem Dachkantenspoiler, der die sehr flache Heckscheibe beschirmt. Das kräftige Heck zeigt eine Spoilerlippe sowie niedrige Leuchten.

408 mit i-Cockpit

Im Inneren sind das für die Marke typische abgeflachte Lenkrad und das I-Cockpit zu erkennen. Der Peugeot 408 wird Ende Juni 2022 enthüllt.

Übrigens: Der Peugeot 408 wurde 2010 in der ersten Generation unter anderem in Asien und Südamerika aufgelegt. Das Modell der unteren Mittelklasse kam als Limousine auf den Markt, eine Einführung in Europa war nicht geplant. Die seit 2014 gebaute China-Limousine 408 wurde eben erst in aktualisierter Form vorgestellt. Auch der neue Europa-408 soll in China Karriere machen. Zur Abgrenzung auf dem dortigen Markt wird er aber 408X heißen.

Umfrage 24966 Mal abgestimmt Was halten Sie von SUV-Coupés? Finde ist überflüssig Vielfalt ist doch klasse mehr lesen

Hinweis der Redaktion: In einer älteren Artikelversion wurde das Modell Peugeot 4008 genannt.

Fazit

Stellantis bringt noch vor der großem Elektrifizierungswelle mit den neuen E-Plattformen ab 2023 ein SUV-Coupé an den Start. Der Peugeot 408 auf der alten PSA-Toyota-Plattform soll mit seinem Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang aus dem 308 neue Kunden erobern, die sich ein Fahrzeug unterhalb des 508 wünschen.