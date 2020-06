Rezvani Hercules 6x6 Jeep-Ableger mit drei Achsen

Rezvani aus Kalifornien hat mit dem Tank bereits einen Hardcore-Geländewagen in Militärspezifikation am Start. Die technische Plattform zum Tank liefert die Jeep Wrangler JL-Plattform. In der extremsten Ausführung ist der Tank mit 1.000 PS und fast 1.200 Nm Drehmoment zu haben, die aus einem 6,2 Liter großen Kompressor-V8 gepresst werden.

Rezvani

Jetzt veröffentlichen die Kalifornier Teaserbilder vom Rezvani Hercules 6x6, der noch im Sommer 2020 debütieren soll. Die dunklen Bilder verraten noch nicht viel, legen aber den Schluss nahe, dass der Hercules 6x6 lediglich ein um eine dritte Achse ergänzter Tank ist. Den stellen wir in der Fotoshow noch einmal vor.

Interessierte können bereits eine Reservierung für den Rezvani Hercules 6x6 hinterlegen. Als Anzahlung werden dafür 266 Dollar gefordert, die dann auf den Kaufpreis angerechnet werden.