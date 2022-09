Moove (90) Albert Biermann, Ex-Entwicklungschef Hyundai „Wir hätten auch ohne Rimac 800 Volt bei Kia, Hyundai und Genesis“

Podcast

Albert Biermann gilt als Fahrwerks-Guru. Bei BMW war er lange für die M GmbH verantwortlich, die letzten sieben Jahre kümmerte er sich um Hyundais Performance-Autos und Fahrzeuge wie den Kia EV6 GT mit Driftmodus. Worauf es so jemandem beim Autofahren ankommt und was der Stricktest über den Fahrspaß eines Autos aussagt, verrät er in der aktuellen Folge, des Podcast.