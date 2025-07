7 E-Autos, die von der neuen 0,25-%-Dienstwagen-Steuer profitieren

Nutzerinnen und Nutzer eines Dienstwagens müssen gewöhnlich Monat für Monat einen Prozent des Bruttolistenpreises als geldwerten Vorteil versteuern, wenn sie das Auto auch privat nutzen und kein Fahrtenbuch führen. Nicht so jene Personen, die ein Elektroauto fahren: Hier sinkt der monatliche Steuersatz auf nur 0,25 Prozent. Bisher galt diese Regelung allerdings nur für E-Modelle, die maximal 70.000 Euro kosten. Diese Grenze hat die Bundesregierung nun angehoben: Künftig kommen selbst jene Menschen in den Genuss der vergünstigten Dienstwagen-Steuer, deren Auto bis zu 100.000 Euro kostet. Das hatte der Bundesrat kürzlich beschlossen.

Bei BMW rutschen dank des neuen Gesetzes mehrere Modelle in die steuerliche Förderung. Darunter der i4 in seiner M-Version, der iX und wohl auch der neue iX3. Besonders dürfte jedoch der i5 in den Fokus von Dienstwagenfahrern und -fahrerinnen rücken. Als Limousine kostet der elektrische 5er mindestens 70.200 Euro, der Touring ist 2.000 Euro teurer. Damit rutschen nicht nur die 340 (eDrive40 mit Hinterradantrieb) und 394 PS (xDrive40 mit Allrad) starken Varianten unter die neue Bemessungsgrenze, sondern sogar das M60-Topmodell mit 601 PS starkem Antrieb. Das ist ab 99.500 Euro als Limousine erhältlich; der mindestens 101.500 Euro teure i5 M60 Touring bleibt etwas zu teuer für die Förderung.

EQA bis EQE Limousine sowie der EQV sind bisher schon zu Preisen erhältlich, die sie für die 0,25-Prozent-Steuerregelung qualifizieren. Neu mit dabei in diesem erlauchten Kreis ist der EQE SUV . Und zwar nicht nur als EQE 300 mit 265 PS und maximal 574 Kilometern Reichweite, sondern auch in den 350er-Varianten mit Heck- und Allradantrieb bis hinauf zum EQE 500 4-Matic SUV mit 597 Kilometern WLTP-Reichweite. Das Modell darf angesichts seines Basispreises von 90.855 Euro zwar nicht ausgiebig mit Sonderausstattung bestückt werden, bietet aber einen 449 PS starken Antrieb. Das 53er-AMG-Modell mit 625 PS ist jedoch weiterhin deutlich zu teuer für die niedrigere Dienstwagen-Steuer.

VW ID. Buzz GTX

Gleiches gilt für den elektrischen VW Bus in seiner GTX-Topversion. Dessen Basispreise liegen bei 73.239 (kurzer Radstand) beziehungsweise 75.065 Euro (Langversion). Der ID. Buzz GTX tritt stets mit zweimotorigem Allrad-Antriebsstrang an, leistet 250 kW (340 PS) und sprintet in 6,1 Sekunden von Null auf Hundert, sofern er über den kurzen Radstand verfügt. Die WLTP-Reichweiten sind mit maximal 473 Kilometern (Langversion, die immer den 86 Kilowattstunden großen Akku an Bord hat) jedoch überschaubar. Dafür gibt es den bekannt variablen Innenraum mit viel Platz für Personen und Gepäck.